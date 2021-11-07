Большую часть страны поглотила "красная" зона:  где в Украине ковид не дает людям спокойно жить

"Желтая" зона тоже расширилась.Теперь в ней три области: Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.
В Украине по состоянию на 7 ноября в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 15 областей и город Киев. Еще шесть областей в "оранжевой" зоне и три в "желтой".
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в "красной" зоне находятся следующие регионы: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.
В "оранжевую" зону входят следующие области: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая.
"Желтая" зона тоже расширилась.Теперь в ней три области: Кировоградская, Закарпатская, Тернопольская.
Отметим, в "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.
В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированные от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Напомним, Киев с 1 ноября официально перешел в красную зону карантинных ограничений.
Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал ключевую особенность действующей волны коронавируса в Украине. По его словам, что 93% госпитализированных не сделали прививку от COVID-19.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации можно достигнуть коллективного иммунитета, и тогда не будет разницы, какая волна коронавируса по счету.
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