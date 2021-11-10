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Вакцинация 40% украинцев и 1,5 миллиона прививок в неделю: в Кабмине объявили о планах по прививкам

10 ноября 2021, 14:01
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Украинцам следует делать прививку против COVID-19, сказал Денис Шмыгаль.

Шмыгаль
В Украине делают 1,5 миллиона прививок в неделю - Шмыгаль / kmu.gov.ua

Власти планируют вакцинировать до 40% украинцев уже до конца недели. Ожидается, что сделают хотя бы одну прививку против коронавируса. Еженедельно в стране делают 1 500 000 миллиона уколов. Украинцам следует вакцинироваться. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В ходе заседания Кабмина в среду, 10 ноября, он призвал украинцев сделать прививку против COVID-19. По его словам, власти ожидают, что до конца недели в Украине станет уже 40% вакцинированных украинцев. Даже хотя бы одной дозой. В стране делается 1,5 миллиона прививок в неделю.Читайте такжеКаждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинации

"В целом до конца недели мы ожидаем, что по крайней мере одной дозой будут вакцинированы почти 40% взрослого населения Украины. Мы делаем более 1,5 млн прививок еженедельно", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Вакцинация против COVID-19 в Украине

Кабмин 22 сентября одобрил решение, согласно которому прививка от коронавируса в Украине стала обязательной для ряда профессий. В первую очередь вакцинироваться должны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

Глава Минздрава Виктор Ляшко ранее предупреждал, что с 8 ноября учителя и чиновники, которые не вакцинировались против COVID-19, будут отстранены от выполнения своей профессиональной деятельности. Их допустят к работе после того, как они вакцинируются. На время отстранения они не будут получать зарплату и начисление стажа.

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В Министерстве здравоохранения также сделали заявление, что с 9 декабря 2021 года вступает в силу обновленный приказ ведомства, который предусматривает расширение перечня профессий, работники которых должны вакцинироваться от COVID-19 в обязательном порядке.

Теперь прививки нужно делать и сотрудникам предприятий, организаций и учреждений сферы управления органов центральной власти, работникам заведений социальных услуг и защиты прав людей, а также тем, кто трудится на стратегически важных предприятиях.

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Кабмин новости Украины Денис Шмыгаль вакцинация от коронавируса
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