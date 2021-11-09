Обязательная вакцинация от COVID-19: в Минздраве расширили список профессий

Вакцинация в Украине стала обязательной для представителей еще ряда профессий / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса COVID-19 является обязательной. Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, обязательную вакцинацию вводят для работников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Если сотрудники вышеперечисленных предприятий не вакцинируются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Если есть абсолютные противопоказания к проведению прививок, то их не будут принуждать вакцинироваться.

Обязательная вакцинация в Украине

В сентябре правительство поддержало инициативу Минздрава о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для учителей и чиновников. В ведомстве заверяют, что обязательная вакцинация является законной и не противоречит правам человека.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медиков также включат в список профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса COVID-19. Но сделают это не сейчас, а на следующих этапах расширения списка профессий, представители которых должны сделать прививку от коронавируса.

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С 8 ноября в Украине вступило в силу решение о недопуске на работу невакцинированных представителей некоторых профессий.

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