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Что делать, если COVID-сертификат в Дії не генерируется - детальная инструкция

9 ноября 2021, 09:38

Если во время вакцинации от коронавируса врачом были неправильно внесены данные, то ковид-сертификат может не подтянуться в приложение Дія.

Ковид-сертификат
Названы причины, по которым не получается сгенерировать ковид-сертификат в приложении Дія / УНИАН

Если сертификат о вакцинации от коронавируса не генерируется в приложении Дія, это может значить, что данные о прививке могли быть внесены в базу с ошибкой, рассказал Дмитрий Черныш, директор департамента развития электронной системы здравоохранения Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

"Зачастую возникают проблемы, когда во время вакцинации были неправильно внесены данные именно о вакцинации или данные о вакцинации были внесены с ошибкой. То есть в пункте прививки данные о первой и второй дозе должны быть внесены в ту же медицинскую карточку пациента, и довольно часто, самые распространенные ошибки — это когда Дія говорит, что не найдены записи о вашей вакцинации. Это может быть потому, что врач не в тот же день внес запись о вакцинации, есть врачи, которые делают это позже, или была допущена ошибка, например, в серии вакцины, и по такой вакцине не формируется сертификат", - объяснил Черныш, передает Громадське радіо.

Читайте такжеКак будет работать в Украине ковидная амнистия: Ляшко раскрыл нюансыПо его словам, на сегодняшний день, в приложении Дія сформированы уже почти пять миллионов COVID-сертификатов. При этом в НСЗУ поступило почти 10 тысяч обращений о том, что ковид-сертификат сгенерировать не получается.

"То есть цифра все равно велика. Это означает, что 10 тысяч пациентов не смогли себе сформировать эти сертификаты", - сказал Черныш.

Что делать, если врач неправильно внес данные и ковид-сертификат не подтянулся

Если данные о вакцинации не внесены, нужно обратиться в пункт вакцинации или непосредственно к врачу, который проводил вакцинацию, и попросить его внести данные.

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"То есть возможно он не во время визита внес данные, а вечером их внесет или на следующий день. Нужно это узнать. Если в данных ошибка, нужно обратиться к этому врачу, и врач должен исправить эту ошибку, так как система спроектирована таким образом, что вносить изменения в данные о вакцинации может только тот, кто делал эту вакцинацию. Это не может делать какой-нибудь другой врач, который даже не понимает, был ли сам факт проведения вакцинации", - отметил директор департамента развития электронной системы здравоохранения НСЗУ.

Как найти врача, проводившего вакцинацию

В пунктах вакцинации, как правило, предоставляют бумажные справки о том, кто проводил вакцинацию. Но каждый пункт организован по-своему.

"Если в данных о вакцинации ошибка, то автора данных о вакцинации видит, например, семейный врач. То есть, если вам Дія не формирует сертификат из-за того, что в ваших данных о вакцинации ошибка, ваш семейный врач может увидеть, какой именно врач вносил эти данные, и вязаться с этим врачом для того, чтобы он их исправил", - отметил Черныш.

Если запись на вакцинацию была сделана через приложение или сайт Helsi, то в разделе "Медкарта — Мои вакцинации" в записи о прививках будет указано "Кем внесена запись" о вакцинации, где и будет ссылка на врача.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине запустят новый документ по коронавирусу – цифровой сертификат выздоровления от COVID-19. При помощи такого сертификата можно будет посещать заведения, работать и свободно передвигаться по красной зоне карантина.

Получить документ смогут только те, кому был поставлен диагноз "коронавирус" после того, как появился новый сертификат. Лица, переболевшие коронавирусом в 2020 или в 2021 году, то есть до появления документа, получить его не смогут.

COVID-сертификат после выздоровления от коронавируса может быть сформирован не более двух раз за один календарный год, а действовать он будет 105 дней.

За использование поддельных документов о вакцинации теперь будут штрафовать от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен или ограничением свободы сроком до двух лет.

За внесение ложных сведений о проведении вакцинации медики будут получать штраф в размере от 34 тысяч гривен до 68 тысяч гривен или получать наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

В Украине уже уволили троих врачей за подделку документов о вакцинации.

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