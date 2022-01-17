Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты

В ПриватБанке отказываются выдавать клиенту карту / УНИАН

В ПриватБанке отказываются переоформлять карту клиенту, который пострадал от действий мошенником.

Об этом недовольный клиент банка сообщил на портале Минфин.

"Добрый день! Скажите, пожалуйста, на каком основании ПриватБанк не открывает и не даёт заменить карту, вчера заблокировали социальную карту ребёнка из-за мошенников, а открыть новую не могу, "ограничение в обслуживании" - это как понять? С чего бы это? Мошенники хотели снять с моей карты деньги, а в итоге я не могу открыть даже новую карту, хотя бы социальную", - поинтересовался клиент банка.

Что говорят в ПриватБанке

В финучреждении обещают разобраться в ситуации, а жалоба передана специалистам.

"Вопросы передан профильным специалистам, которые рассмотрят возможность вашего дальнейшего обслуживания и свяжутся по результату", - говорится в сообщении.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Ранее сообщалось, что клиент ПриватБанка стал жертвой мошенников, которые оформили кредит на его имя. В банке говорят, что решение этой проблемы находится вне их юрисдикции и советуют обращаться в полицию.