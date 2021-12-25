ПриватБанк заблокировал все счета во время денежного перевода: недовольная клиентка сообщила детали

Клиентке ПриватБанка заблокировали счета / УНИАН

Клиентке ПриватБанка заблокировали счета после ее попытки осуществить перевод на карту другого банка.

На портале Минфин женщина отметила, что хотела перекинуть деньги с одной карточки на другую другого банка, но потребовалось подтверждение.

"Я позвонила на 3700, со мной начал общаться виртуальный робот Яна, потом меня соединило с оператором. Начал задавать мне ряд вопросов: по каким причинам я хочу сделать перевод, просили у меня об этом лично или по телефону, как просили переслать деньги. Речь шла о 1000 грн. Парню объяснила, что знакомая попросила помочь - у ребёнка температура, я её знаю, это не мошенники и тому подобное", - рассказала клиентка.

В результате ей нужно было ответить на ряд вопросов, чтобы подтвердить свою личность.

Читайте такжеДеньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев"Дата рождения моя, прописка фамилия мужа, где я ответила что разведена, и я не буду называть фамилию бывшего мужа так как я с ним не живу. После моего отказа называть фамилию у меня все карточки были заблокированы и Приват 24. На сегодняшний день на горячую линию 3700 никак нельзя дозвониться, операторы все заняты", - отметила клиентка ПриватБанка.

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Жалоба клиентки ПриватБанка / minfin.com.ua

Такие действия финучреждения вызвали у нее недоумение:

"Когда действительно человеку нужна была помощь, речь шла о ребёнке у которого температура, задаются ряд не нужных вопросов, но когда в августе мошенники хотели провести махинации с карточками банк даже не отреагировал", - подытожила женщина.

Ответ ПриватБанка

Сотрудники банка отметили, что процедура направлена ​​на противодействие мошенничеству. Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к телефону путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не препятствует им.

"Вопросы задаются согласно данным, ранее вы указывали в анкете. Если информация изменилась, в соответствии с условиями и правилами обслуживания клиент должен поддерживать ее в актуальном состоянии. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергается риску потерять свои средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации. В данной ситуации для снятия ограничения вы можете обратиться в наш чат на сайте банка. Также вам понадобится веб-камера. Обязательно проверим корректность заданных вопросов и свяжемся с вами дополнительно", - говорится в ответе ПриватБанка.

Ответ ПриватБанка / minfin.com.ua

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.

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