ПриватБанк заблокировал все счета во время денежного перевода: недовольная клиентка сообщила детали

Женщина до сих пор не может связаться со службой поддержки.
Клиентке ПриватБанка заблокировали счета после ее попытки осуществить перевод на карту другого банка.
На портале Минфин женщина отметила, что хотела перекинуть деньги с одной карточки на другую другого банка, но потребовалось подтверждение.
"Я позвонила на 3700, со мной начал общаться виртуальный робот Яна, потом меня соединило с оператором. Начал задавать мне ряд вопросов: по каким причинам я хочу сделать перевод, просили у меня об этом лично или по телефону, как просили переслать деньги. Речь шла о 1000 грн. Парню объяснила, что знакомая попросила помочь - у ребёнка температура, я её знаю, это не мошенники и тому подобное", - рассказала клиентка.
В результате ей нужно было ответить на ряд вопросов, чтобы подтвердить свою личность.
Читайте такжеДеньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев"Дата рождения моя, прописка фамилия мужа, где я ответила что разведена, и я не буду называть фамилию бывшего мужа так как я с ним не живу. После моего отказа называть фамилию у меня все карточки были заблокированы и Приват 24. На сегодняшний день на горячую линию 3700 никак нельзя дозвониться, операторы все заняты", - отметила клиентка ПриватБанка.
Такие действия финучреждения вызвали у нее недоумение:
"Когда действительно человеку нужна была помощь, речь шла о ребёнке у которого температура, задаются ряд не нужных вопросов, но когда в августе мошенники хотели провести махинации с карточками банк даже не отреагировал", - подытожила женщина.
Ответ ПриватБанка
Сотрудники банка отметили, что процедура направлена на противодействие мошенничеству. Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к телефону путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не препятствует им.
"Вопросы задаются согласно данным, ранее вы указывали в анкете. Если информация изменилась, в соответствии с условиями и правилами обслуживания клиент должен поддерживать ее в актуальном состоянии. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не прохождение верификации подвергается риску потерять свои средства. Просим проявить терпение и понимание необходимости в операции верификации. В данной ситуации для снятия ограничения вы можете обратиться в наш чат на сайте банка. Также вам понадобится веб-камера. Обязательно проверим корректность заданных вопросов и свяжемся с вами дополнительно", - говорится в ответе ПриватБанка.
Напомним, ранее клиенты ПриватБанка сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.
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