В работе ПриватБанка произошел сбой: клиенты потеряли деньги

ПриватБанк снова угодил в скандал / privatblog.com.ua

В работе интернет-банкинга "ПриватБанка" минувшей ночью, с 16 на 17 декабря, произошел сбой. Была ошибка в курсах валют. В итоге, доллар продавался по цене евро, 30,95 вместо 27,4 грн/$.

Как пишет Financial Club, сбой произошел в "Приват24" и в мобильном приложении.

"Досадная ошибка из-за технического сбоя. Исправили", - объяснил случившееся пресс-секретарь банка Олег Серга.

Также он заверил, что транзакции, которые были ошибочно проведены по завышенному курсу, будут пересчитаны, а клиентам вернут их потерянные деньги.

"Будет централизованный перерасчет и возврат", - резюмировал Серга.

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.

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