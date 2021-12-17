В работе ПриватБанка произошел сбой: клиенты потеряли деньги

В системе неправильно продавали валюту.
В работе интернет-банкинга "ПриватБанка" минувшей ночью, с 16 на 17 декабря, произошел сбой. Была ошибка в курсах валют. В итоге, доллар продавался по цене евро, 30,95 вместо 27,4 грн/$.
Как пишет Financial Club, сбой произошел в "Приват24" и в мобильном приложении.
"Досадная ошибка из-за технического сбоя. Исправили", - объяснил случившееся пресс-секретарь банка Олег Серга.
Также он заверил, что транзакции, которые были ошибочно проведены по завышенному курсу, будут пересчитаны, а клиентам вернут их потерянные деньги.
"Будет централизованный перерасчет и возврат", - резюмировал Серга.
Напомним, ранее клиенты ПриватБанка сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.
Читайте также:
- Деньги списывают, а наличку не выдают: банкоматы ПриватБанка возмутили украинцев
- Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша
- Банкомат ПриватБанка "обсчитал" украинца: недовольный клиент сообщил подробности
- Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину
- Мошенники нагло опустошают счета клиентов ПриватБанка: как обезопасить свои деньги
- "Подсовывает" клиентам кредиты: ПриватБанк обвинили в самоуправстве