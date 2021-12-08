Банкомат ПриватБанка "обсчитал" украинца: недовольный клиент сообщил подробности

Банкомат ПриватБанка выдал не всю сумму / УНИАН

Клиент ПриватБанка недосчитался денег после снятия средств с банкомата. По его словам, недостачу он обнаружил уже придя домой.

Мужчина отметил, что сотрудничает банком уже более 20 лет, но такой случай происходит с ним впервые.

"При снятии 15000 более 80% купюр оказались ветхими 50ками, пересчитывать естественно возможности не было (банкомат на входе в магазин, постоянный поток людей)… Дома обнаружилась недостача суммы 3700 грн, о чем был поставлен в известность оператор (который оптимистично обнадежил что все будет ок) и после 4-х дней "инкассации и проверки" пришел отказ по заявке с предложением в случае несогласия опять связаться с оператором, что и было сделано", - написал мужчина на портале Минфин.

По его словам, уже другой оператор сообщила, что надо было пересчитывать деньги на камеру банкомата на месте и тогда можно было бы как-то решить проблему.

Читайте такжеСписали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша"Телефон "персонального банкира" который присутствует в рассылке банка не отвечает, чему я уже был совсем не удивлен… Мне Приват с периодичностью раз в полгода настойчиво предлагает перейти на IT Expert Platinum, и это при таких корявых базовых сервисах, что впору задуматься о смене банка, а не об апгрейде, - пожаловался клиент.

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Ответ ПриватБанка

В финучереждении пообещали решить проблему в кратчайшие сроки.

"Добрый день! Специалисты проверят информацию и свяжутся с вами по результату",_ говорится в сообщении.

Жалоба клиента ПриватБанка / minfin.com.ua

Напомним, ранее клиенты ПриватБанка уже сталкивались с проблемами банкоматов - тогда после проведения транзакции у них списывались деньги, но наличку банкомат не выдавал.

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