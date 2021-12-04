Списали все деньги по "придуманной задолженности": клиент ПриватБанка остался без гроша

Клиент ПриватБанка пожаловался в Сети на списание всех средств с карточек / УНИАН

Клиент ПриватБанка пожаловался, что финансовое учреждение автоматически списывает деньги со всех его банковских карт - как с зарплатной, так и с кредитной. Списание происходит в счет задолженности, по которой идет расследование и которую он не признает.

О своей проблеме украинец написал на специализированном форуме Минфин.

По его словам, списание денег началось с момента, когда он предоставил в банк документы, которые позволяют снизить процентные ставки.

"Банк начал автоматически списывать все под ноль деньги с карточек банка в счет какой-то придуманной задолженности, по которой идёт расследование, на данный момент результатов расследования еще нет. На горячей линии лепят стандартными фразами, толком не объясняя, когда это закончится, операторы скидывают друг на друга, переключаются между собой. А все началось с того, что я начал предоставлять документы, которые освободят меня о начислении процентов", – пожаловался украинец.

В ПриватБанке отреагировали на ситуацию: "Рассмотрение данных заявок не регламентируется банком, а международными платежными системами. Мы являемся в роли заявителя и всегда делаем все, чтобы результат был в пользу клиента".

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В банке добавили, что клиент действительно может получить особые условия по процентам. В частности, для мобилизованных клиентов и военнослужащих могут быть отменены проценты по кредитам и штрафы за просрочку, а также по кредитным картам, программам потребительского кредитования, кредитным лимитам на счетах для частных предпринимателей.

"Мы проведем беседу с оператором, предоставившим вам неточную информацию в диалоге для улучшения качества обслуживания. С уважением, ПриватБанк", – отметили в финучреждении.

Как сообщал Главред, в начале декабря клиенты ПриватБанка столкнулись с проблемой - банкоматы списывали их средства, а денег не выдавали. При попытке снять наличные мужчина лишился 8000 гривен. Позже в финучреждении рассказали, как действовать в различных ситуациях.

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