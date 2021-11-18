Выплаты за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил украинцев о новом мошенничестве

Мошенники придумали новую обманную схему / facebook.com/privatbank/

"ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества — массового доступа (фишинга) к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

По данным специалистов, уже зафиксированы случаи, когда клиентам через мессенджеры или электронную почту приходит сообщение о доступных выплатах за вакцинацию на несколько тысяч гривен, сообщила пресс-служба банка.

Дальше мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую страницу сайта и заполнить личные данные и реквизиты банковских карт.

Читайте такжеДеньги снимали, пока он спал: клиент ПриватБанк за 4 часа остался без копейки"ПриватБанк" предупреждает своих клиентов не открывать такие сообщения от мошенников и не реагировать на подобные привлекательные сообщения о денежных компенсациях или выплатах. Также ни в коем случае нельзя вводить свои личные данные или данные платежных карт на поддельных сайтах или мобильных сервисах", — говорится в сообщении.

Банк уже обратился в соответствующие правоохранительные органы с заявлением для прекращения деятельности мошенников.

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Стоит напомнить, что с 19 декабря каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить тысячу гривен. Но это будут не наличные деньги, а своеобразный депозит, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.

Также ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

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