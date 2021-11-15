Купил права, а их нет в "Дии": в Луцке парень пожаловался на мошенников в полицию

Национальная полиция / УНИАН

В Луцке 19-летний парень купил поддельные права через интернет, но не обнаружив их в приложении "Дия", решил обратиться в полицию.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области, он решил заявить о мошенничестве.

"Человек, купивший поддельный документ, решил заявить о мошенничестве, поскольку не обнаружил купленное удостоверение в "Дии". Заявитель позвонил по телефону на линию 102 и сообщил, что через сеть интернет заказал удостоверение водителя категории А, предварительно перечислив средства в сумме 1000 гривен", - рассказали в полиции.

"Документы" 19-летнего заявителя / Патрульная полиция Волынской области

Позже парень забрал "документ" в отделении почты, и оплатил еще 3000 гривен. Его удивил тот факт, что "документ" отсутствует в приложении "Дия".

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358, недальновидному гражданину грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что украинцы купили уже 800 тысяч поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19. Как рассказал исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, количество поддельных сертификатов в Украине в течение следующих месяцев перевалит за один миллион.

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