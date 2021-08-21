Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

Как мошенники крадут деньги через "Приват24" / УНИАН

Мошенники пытаются взломать аккаунты украинцев в онлайн-банкингах – в первую очередь в "Приват24" ‒ любыми доступными способами. О самых популярных схемах рассказали на портале "Технофан".

1. Взлом аккаунта.

Пароль должен быть сложным, который мошенники подобрать самостоятельно не смогут. Лучше всего использовать разные символы и цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания.

Взломать аккаунт могут с помощью интернета, с помощью дубликата вашей сим-карты или другим способом, если они смогут добраться до вашей страницы интернет-банкинга. Пароль они могут сменить с помощью функции "Забыли пароль?".

2. Звонок

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Этот метод чаще используют, чтобы обмануть пожилых людей. Мошенники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банка и сообщают, что их счет, аккаунт в Приват24 – под угрозой взлома. Потом они просят перевести средства на "резервный" счет и попросят данные для входа.

3. Фишинг

Преступники создают поддельный сайт "Приват24". Попасть на него несложно – приходит письмо в почту со ссылкой, SMS в телефон, в социальных сетях публикуют розыгрыши или акции с вредоносными ссылками. Обращайте внимание на домен, на который переходите и вводите свои данные.

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Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.