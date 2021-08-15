В ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось

ПриватБанк / УНИАН

Стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года, которая была недавно утверждена украинским правительством, предполагает вывод из банка проблемных активов и последующую приватизацию. Об этом сообщает портал "Минфин".

При этом говорится, что к указанному сроку планируется сокращение численности отделений и работающего персонала.

Еще до продажи ‒ к 2024 году ‒в ПриватБанке должно остаться останется 1250 отделений, а штат сотрудников финучреждения будет насчитывать 15,5 тысяч человек (то есть будут закрыты три сотни отделений и уволить более шести тысяч работников).

В документе также говорится о том, что целевой размер операционных расходов такого "хорошего банка" составит 8,3 миллиарда гривен по сравнению с 11,4 миллиарда гривен на сегодняшний день.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, главной целью является определение стратегии для "хорошего банка", который подойдет для приватизации, и подхода к его приватизации.

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Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июля 2021 года региональная сеть ПриватБанка насчитывала 1574 отделения, а в стратегии указывалось, что штат персонала банка на конец 2020-го составлял 21,6 тысячи сотрудников.

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Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.