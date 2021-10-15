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ПриватБанк изменил правила денежных переводов с карты на карту: что нужно знать

15 октября 2021, 11:53
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Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств.

ПриватБанк
В банке сообщили подробности / УНИАН

ПриватБанк установил новые месячные лимиты переводов с карты на карту через все каналы.

Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц, сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Ограничение на операции по переводу средств с карты на карту коснутся как международны переводы, так и в пределах Украины.

Будет установлен лимит для отправителя: не более 25 переводов в месяц на международные переводы, и не более 100 операций по переводу средств с карты на карту в пределах Украины.

Читайте также"Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничествеПоявились ограничения и для получателей средств. Теперь получить можно в месяц не более 30 международных переводов и не более 100 переводов в пределах Украины.

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Как отмечают в ПриватБанке, новые правила действуют для переводов с карты на карту Visa и Mastercard через все каналы.

Что делать, если на карточку поступают благотворительные деньги?

Если ваш счет или карта оформлена для волонтерской или благотворительной организации, вы собираете средства на лечение или другую помощь, нужно обратиться на горячую линию ПриватБанка по номеру 3700 и подтвердить свою деятельность с помощью необходимых документов. После этого ПриватБанк снимет ограничения и установит безлимит в течение одних суток.

Что делать интернет-предпринимателям?

Не стоит волноваться и интернет-магазинам по поводу нововведения, так как для них в ПриватБанке также будет установлен новый лимит при открытии ФЛП или счета лица, которое занимается профессиональной независимой деятельностью в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк денежные переводы
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