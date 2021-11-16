Деньги снимали, пока он спал: клиент ПриватБанк за 4 часа остался без копейки

Украинец остался без сбережений за несколько часов / УНИАН

Клиент ПриватБанка лишился собственных средств на карте, а также стал должником, так как мошенники за ночь сняли все средства.

Как сообщил житель Черновцов по имени Алексей на портале Minfin, мошенники сняли с его карты за ночь 21 тысячу гривен.

"В ночь с 4 на 5 октября у меня с Универсальной карты украли деньги. Я пришел с работы, выключил телефон и лег спать. Деньги начали перечислять с 21:50 до 02:01. Пропали и мои деньги, и деньги ПриватБанка", - рассказал мужчина.

По его словам, пропажу денег он обнаружил на следующее же утро и сообщил в банк о факте мошенничества, где ему посоветовали идти с заявлением в киберполицию.

"Написал заявление, обещали разобраться. Мне утром пришла смс, что звонили из ПриватБанка ночью, возможно из службы безопасности. Возникает вопрос, когда вернут деньги, и почему СБ не отреагировала, когда был отключён телефон, а с карты 4 часа подряд по 50 гривен снимали 21000 гривен. 25 ноября будут начислены проценты, но я эти деньги не снимал, данные карты и конфиденциальную информацию никому не предоставлял, сторонние ссылки не открывал и покупок не делал", - возмущается мужчина.

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Он добавил, что, если ситуацию урегулировать мирно не получится, ему придется обращаться в суд.

Ответ ПриватБанка

Представители банка сообщили, что проведение оплаты в интернете возможно только в том случае, когда данные карты были введены для совершения оплаты или при привязке карты на стороннем сайте.

Читайте такжеВ ПриватБанке хотят закрыть сотни отделений по всей стране: что случилось"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы сохранить деньги наших клиентов от мошенников и напоминаем, что клиент сам также может препятствовать завладению своими средствами. В первую очередь – не сообщая посторонним особам персональные данные и не подтверждая платежи, которые вы не совершали", - говорится в ответе банка.

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