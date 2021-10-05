"Сняли деньги и взяли кредит": в Сети предупредили клиентов ПриватБанка о новом мошенничестве

ПриватБанк / УНИАН

Клиент государственного "ПриватБанка" рассказал о том, что проблемы с безопасностью в мобильном приложении "Приват24" привели к тому, что с карты его супруги мошенники сняли и похитили крупную сумму денег. Об этом мужчина оставил отзыв на специализированном портале "Минфин".

По словам мужчины, его супруга, которая имеет карту "Универсальная", не могла зайти в программу "Приват24" двое суток подряд.

"Я всегда помогаю ей заниматься настройками приложений, увидел при ее попытках входа, что финансовый номер в программе сброшен и для повторной авторизации с восстановлением номера, необходимо произвести манипуляции в терминале или обратиться в отделение, – рассказал мужчина.

На следующий день номер удалось восстановить и карточкой с небольшим остатком денег не пользовались около двух недель. Потом, владелец комментария и его жена решили купить продукты, расплатившись карточкой ПриватБанка, однако на кассе оказалось, что на счету не хватает денежных средств.

"Для выяснения размера остатка на карте, подошли к банкомату Привата и увидели остаток в размере 36 гривен", – утверждает мужчина.

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Позже выяснилось, что мошенники не только сняли деньги со счета, но и увеличили кредитный лимит до 15 тысяч гривен и сняли все тремя частями поздно ночью. В приложение "Приват24" войти снова не удалось и оказалось, что финансовый номер снова изменен.

Приехав в отделение, пара получила распечатку передвижений денег по карте за месяц и оказалось, что кроме снятых кредитных средств, неизвестные взяли в кредит товар в магазине техники, стоимостью 15 тысяч гривен (разбили на 15 платежей).

"Вдобавок к этому, в распечатке присутствовала куча оплат за информационные услуги фирм, которые занимаются выдачей моментальных кредитов до 30 тысяч гривен, которые вор тоже хотел "повесить" на владелицу карты и что станет известно, только через месяц, когда начнут звонить с требованием возврата долга, – пишет пользователь.

Под этим отзывом сотрудники ПриватБанка написали ответ и заявили, что номер телефона можно поменять при наличии доступа к старому паролю от приложения, а также рекомендовали женщине обратиться в полицию.

"Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вашей жене обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленным, в соответствии с действующим законодательством, запросом всю необходимую информацию, – ответили в государственном финучреждении.

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Напомним, ранее ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.