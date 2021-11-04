Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

ПриватБанк сделает паузу в работе

ПриватБанк временно остановит работу банкоматов, терминалов и приложения Приват24. Это случится в ночь на 7 ноября, сообщает пресс-служба банка.

"В ночь с 6 на 7 ноября ПриватБанк обновит программное обеспечение процессингового центра, чтобы обеспечить бесперебойную работу для наших клиентов", - отметили в банке.

Также регулятор добавил, что данные работы будут проведены с целью комфортных покупок в связи с "черной" пятницей и рождественскими праздниками.

"Мы осознаем, что это высокий сезон покупательной активности, который начинается с "черной пятницы" и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шоппинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие", - говорится в сообщении.

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Обновление будет происходить 7 ноября с 1:00 и до 4:30.

Приостановка работы коснется как физлиц, так и бизнеса.

Таким образом регламентные работы произойдут во всех технологиях банка.

Напомним, ранее ПриватБанк установил новые месячные лимиты переводов с карты на карту через все каналы. Новые ограничения введены для противодействия отмыванию средств и затронут только тех клиентов, которые совершают более 100 таких операций в месяц.

Также ранее ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.