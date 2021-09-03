УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

3 сентября 2021, 11:59
Прослушать новость
Остановить

Как говорят в государственном финансовом учреждении, будет запущен процесс оптимизации процессинга банка. И поэтому будет проблема с работой сервисов.

ПриватБанк
ПриватБанк / УНИАН

Сервисы и банкоматы ПриватБанка в ночь с 3 на 4 сентября (с 01:00 до 6:00) не будут работать. Об этом сказано в сообщении государственного финансового учреждения.

"Мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", – сообщили в ПриватБанке.

Представители финансового учреждения советуют клиентам в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее.

Читайте такжеСкандал с утечкой средств: ПриватБанк отчитался о возврате денег, клиенты снова недовольны

Реклама

Напомним, ранее ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.

Стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года, которая была недавно утверждена украинским правительством, предполагает вывод из банка проблемных активов и последующую приватизацию.

Еще до продажи ‒ к 2024 году ‒в ПриватБанке должно остаться останется 1250 отделений, а штат сотрудников финучреждения будет насчитывать 15,5 тысяч человек (то есть будут закрыты три сотни отделений и уволить более шести тысяч работников).

В документе также говорится о том, что целевой размер операционных расходов такого "хорошего банка".

viber
Приватбанк новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарованиеГороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарование Экстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 балловЭкстремальная магнитная буря в сентябре: кто сильнее всех пострадает от удара в 6 баллов Девушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелестиДевушка Андрея Богдана в супер-мини произвела фурор и засветила загорелые прелести Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делатьВрач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Приметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 2 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду

Последние новости

11:59

Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

11:56

"Ситуация ненормальная": Путин высказался о Зеленском и отношениях с Украиной Видео

11:53

Витренко рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден Видео

11:51

Стало известно, кто заменит Тину Кароль в популярном шоу 1+1

11:43

Младшему всего месяц: суд избрал меру пресечения водителю, авто которой раздавило маму трех детей Видео

Реклама
11:34

Морозы осенью и зима в ноябре: синоптик предупредила об аномальной погоде Видео

11:27

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

11:26

Звезда Квартала платит за обучение дочки более 100 тысяч в год

11:18

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

11:06

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

10:55

Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021 Видео

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать Видео

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

10:05

Три с плюсом: почему Зеленский не привез от Байдена "плюшек" для Украины мнение

10:00

Новый "майдан" или досрочные выборы: чего ждать Украине осенью

09:59

Мощный взрыв в небе: в США запуск украинско-американской ракеты Alpha закончился катастрофой Видео

09:40

Рак у детей: названы два фрукта с сильным противораковым эффектом Видео

09:30

Не может дышать, динамика негативная: стало известно о состоянии 6-летнего Андрюши из Черкасс Видео

09:15

Лесной мох и голубая ночь: самые модные цвета лака для ногтей на осень 2021 Фото Видео

Реклама
09:14

Ударят заморозки: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании и назвали даты Видео

08:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

08:28

Скандал в Одессе: воспитательница детсада избила ребенка, певшего во время "тихого часа" Видео

08:25

За сутки коронавирус выявили у почти 2,7 тыс. украинцев - свежая статистика Видео

07:49

Ермак поставил на место Порошенко после его "советов" Зеленскому Видео

07:37

"Украины больше нет на минском крючке": Арестович анонсировал новые варианты решения вопроса Донбасса Видео

06:47

Зеленский в Стэнфорде рассказал об американской мечте и украинской цели Видео

06:30

Что полезнее есть на завтрак: эксперт составила идеальное меню для каждого

06:04

Звезда Квартала взбудоражила идеальным телом с минимумом одежды

05:51

Футболистов Боливии атаковал рой пчел: в разгар игры матч пришлось остановить Видео

05:37

"Надо качать права и наезжать": Ницой объяснила, как духовность мешает украинцам занять место под солнцем Видео

05:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

04:59

В каком продукте много минерала, незаменимого для сердца - объяснение диетолога

04:44

Какие продукты лучше всего помогают нарастить мышцы - объяснение эндокринолога

04:15

Вкусная и полезная альтернатива хлебу: как быстро и легко приготовить дома мексиканскую тортилью

03:35

Лунный календарь стрижек на неделю 6-12 сентября: лучшие дни для прически и маникюра

02:42

Эксперты выяснили, опасны ли беспроводные наушники для здоровья

02:27

Что нужно есть мужчинам после 40 лет - ответ эксперта по питанию

02:09

Даша Астафьева показала грудь на на страницах мужского журнала Playboy

01:27

Ученый подробно объяснил, нужна ли третья прививка от COVID-19 Видео

Реклама
00:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

00:38

Составлен правильный завтрак для школьника Видео

02 сентября, четверг
23:56

В Киеве могут резко взлететь тарифы на тепло и горячую воду

23:55

Вздутие живота: эксперт поделилась своими способами облегчить состояние Видео

23:25

"Это катастрофа": Никифоров боится идти на ЛГБТ-прайд после волны хейта

22:53

Врач назвал новый специфический симптом COVID-штамма Дельта Видео

22:22

Ермак рассказал о планах Зеленского по Северному потоку-2 Видео

22:21

Инсульт: какую банальную привычку нужно срочно исключить из жизни Видео

22:00

Украине грозит дефицит картофеля: цены резко взлетят Видео

21:52

США не допустят агрессии России против Украины - Ермак

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять