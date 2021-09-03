Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

ПриватБанк / УНИАН

Сервисы и банкоматы ПриватБанка в ночь с 3 на 4 сентября (с 01:00 до 6:00) не будут работать. Об этом сказано в сообщении государственного финансового учреждения.

"Мы будем оптимизировать процессинг банка. Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физических лиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка", – сообщили в ПриватБанке.

Представители финансового учреждения советуют клиентам в случае необходимости наличных ночью, побеспокоится об этом заранее.

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Напомним, ранее ПриватБанк заблокировал карты своей клиентки на 120 дней. На счету женщины, которая занималась куплей-продажей криптовалют, осталось 23 тысячи гривен. В НБУ предупредили о том, что банки могут блокировать счета по итогам финансового мониторинга.

В конце июня в Приватбанке заявляли, что проблемная ситуация, связанная с ошибочным списыванием счетов и некорректным отображением остатка на счете, решена. Тогда в банке заявили о возврате денег всем клиентам.

Стратегия развития государственного ПриватБанка до 2024 года, которая была недавно утверждена украинским правительством, предполагает вывод из банка проблемных активов и последующую приватизацию.

Еще до продажи ‒ к 2024 году ‒в ПриватБанке должно остаться останется 1250 отделений, а штат сотрудников финучреждения будет насчитывать 15,5 тысяч человек (то есть будут закрыты три сотни отделений и уволить более шести тысяч работников).

В документе также говорится о том, что целевой размер операционных расходов такого "хорошего банка".