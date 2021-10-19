Гражданам Украины все чаще блокируют счета в банках: что происходит / УНИАН

В Украине банковские учреждения стали гораздо чаще отменять переводы денег по банковской карте и блокировать счета клиентов. Об этом сообщает портал Обозреватель.

В частности недавно на определенные ограничения жаловались клиенты государственного ПриватБанка. Если обычные операции граждан на небольшие суммы не выглядят подозрительными и не являются объектом финансового мониторинга, то операции на сумму от 400 тысяч гривен тщательно проверяются.

Сообщается, что банки чаще всего блокируют счета украинцев по следующим причинам:

из-за проведения сомнительных операций. Банки мониторят операции своих клиентов. Если видно, что человек обычно ежемесячно тратит 10 тысяч гривен, то его платеж на 50 тысяч гривен вызывает у банка вопросы.

если проводится операция на крупную сумму;

если проводится много мелких операций наличными;

более 100 операций в месяц тоже блокируются.

Кроме того, банки как учреждения первичного финансового мониторинга следят за тем, чтобы никто не выводил деньги, а также не легализовывал заработанное незаконным путем.

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Напомним, ранее авторитетный американский инвестиционный банк Morgan Stanley ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2021 год ‒ с 4,5% до 3,4%.

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

К слову, согласно июльскому прогнозу Министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году.