В авторитетном западном банке рассказали, что грозит украинской экономике / УНИАН

Авторитетный американский инвестиционный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины на 2021 год ‒ с 4,5% до 3,4%. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на текст прогноза.

Банк сохранил прогноз роста украинской экономики на уровне 4,2% на 2022 год, говорят аналитики. В Morgan Stanley ожидают стабильной динамики роста ВВП в третьем и четвертом квартале благодаря высокому урожаю, восстановлению экономической активности по мере снятия карантинных ограничений, и восстановлению внешнего спроса.

Основным фактором риска для украинской экономики в банке называют низкие темпы вакцинации по сравнению с другими странами.

Кроме того, аналитики Morgan Stanley прогнозируют увеличение Нацбанком учетной ставки с 8% до 8,5% во время следующего пересмотра 9 сентября.

Согласно июльскому прогнозу Министерства экономики, рост ВВП составит 4,1% в 2021 году. Непосредственно в НБУ ожидается рост в 3,8% в нынешнем году и 4% в 2022-2023 годах.

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Напомним, ранее руководитель Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, бывший президент Грузии (и бывший губернатор Одесской области) Михаил Саакашвили заявил ‒ экономика Украины близка к катастрофе, по масштабу вполне сравнима с кризисом 1990-х годов.

"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис. Со следующего года у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Такого в Украине не было с 1990-х годов", ‒ сказал он.