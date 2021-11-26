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"Врут прямо в лицо": клиент ПриватБанка пожаловался на очередной обман компании

26 ноября 2021, 21:07
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Мужчины утверждает, что сотрудники финучреждения обманули и его отца.

ПриватБанк
ПриватБанк попал в скандал / ЭП

Киевлянин, который является клиентом "ПриватБанка" пожаловался на сотрудников финучреждения, которые, по его словам, безосновательно не выдали ему дебетовой карты.

Кроме того, по его словам, вскоре ситуация повторилась с его отцом.

Соответствующий отзыв он оставил на сайте "Минфин". При этом клиент банка уточнил локацию отделения - на Лесном проспекте, 23.

"Прихожу в отделение, прошу перевыпустить "Карту для выплат", так как срок действия старой истек. В ответ получаю отказ, потому что "если вы не получаете на карту стипендию, пенсию или зарплату" вам полагается только "Универсальная". Подумал "ничего себе новые правила у вас" и согласился. Придя домой, решил все же проверить, обратился в саппорт. Консультант мне сказал, что я был обманут, и карта для выплат выдается всем. В итоге подана жалоба, получен звонок от "Привата" со словами "сотрудник наказан, ситуация не повторится", - написал клиент.

ПриватБанк попал в скандал / Скриншот

Также он рассказал, что буквально через два месяца ситуация снова повторилась. Но уже с его отцом.

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"Начали говорить о каком-то коде, который надо получить на работе и только потом они выпишут карту, а пока можно взять "Универсальную". То есть опять старая песня о том, что без привязки к зарплате карту для выплат получить нельзя", - добавил киевлянин.

В итоге перед клиентом банка извинились в личной переписке.

Ранее сообщалось о том, что клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы в работе банкоматов.

Они говорят о том, что аппараты во время операций списывают денежные средства с карты, однако купюры не выдаются.

Ряд клиентов писали, что они собираются обратиться в НБУ с целью урегулирования ситуации, так как ответы банка не позволяют решить проблему, а деньги назад не возвращаются.

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