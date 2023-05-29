Блокировка пенсионного счета за долги по коммуналке: как не остаться без пенсии

Как пишут профильные СМИ, в Украине банки в отдельных случаях блокируют за долги пенсионные счета своих клиентов.

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Как говорят эксперты, арест пенсионных счетов за долги может произойти только по ошибке. / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в некоторых банках блокируют за долги даже пенсионные счета своих клиентов. Об этом сообщает специализированный портал "На пенсии" со ссылкой на пресс-службу одного из украинских банков.

Как говорят эксперты, процедура такова ‒ исполнитель судебного решения обращается в банк и финансовое учреждение обязано арестовать счета своего клиента за долги. Но, при этом, законодательство запрещает во время военного положения арестовывать пенсионные счета.

По закону за любой долг (чаще всего речь идет о коммунальных долгах, долгах по алиментам, штрафам), несмотря на сумму (даже если это 200 грн), весь банковский счет могут арестовать. Для этого тот, кому должен клиент банка, обращается в суд, суд выносит решение и начинается исполнительное производство.

Поэтому, говорят эксперты, арест пенсионных счетов за долги может произойти только по ошибке.

Кроме того, по недавно обновленным правилам исполнитель должен снять арест на сумму в размере 13,4 тысячи грн (для текущих расходов должника) с обычного счета, если он арестован.

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Проблемы у украинцев с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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