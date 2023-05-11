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В Украине ужесточили правила блокировки счетов за долги по коммуналке: что произошло

Дмитрий Видоменко
11 мая 2023, 08:11 обновлено 11 мая, 08:21
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В Украине с 9 мая изменились правила блокировки банковских счетов за долги, сообщают журналисты.
Купюры, банк
В Украине с 9 мая сделали жестче правила блокировки счетов за долги по ЖКХ / коллаж фото УНИАН

В Украине с 9 мая 2023 года изменились правила блокировки банковских счетов за долги ‒ в первую очередь за коммунальные услуги. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Стало известно, что если раньше только те должники, которые не оплатили по меньшей мере 100 тыс. грн, могли остаться без доступа к своим счетам, то теперь это коснется даже тех, кому нужно заплатить в районе 200 грн.

Дело в том, что в Украине продолжает действовать военное положение из-за вооруженной агрессии РФ против нашей страны. И в плане задолженностей действовали ограничения ‒ арестовывать счета должников в рамках исполнительного производства можно было только в том случае, если сумма долга превышала 100 тысяч грн. И это фактически остановило процесс ареста счетов должников за коммунальные услуги, тех, кто не оплачивал штрафы за нарушение ПДД, тех, кто не платил алименты и т.д.

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Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказал журналистам, что по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тысячи грн в месяц на текущие расходы. А ранее судебные исполнители блокировали всю сумму на счетах должника.

"Введена минимальная сумма на счете, на которую нельзя наложить взыскание. Раньше можно было арестовать всю сумму. К сожалению, у нас нет специализированных счетов, на которых были бы только пенсионные выплаты или зарплата. Арестовывали весь счет и вообще человек не мог пользоваться всеми. своими средствами", – сказал Телявский.

Также сообщается, что ни одно финансовое учреждение в Украине не имеет права отказаться выполнять законные требования судебных исполнителей и не блокировать счета клиентов. Только в одном "Монобанке" заблокировать могут счета 436 тысяч клиентов.

Кроме того, сообщается ‒ украинцы могут проверить, не открыли ли исполнительное производство по их задолженности, можно в специальном реестре на сайте Минюста.

Проблемы с ПриватБанком

Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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