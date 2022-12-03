За что и у кого в Украине банки могут заморозить деньги: список причин

В Украине заблокировать карту банки могут по ряду причин. В первую очередь - из-за большой суммы пополнения или нетипичной операции.
Жители Украины в последнее время активно жалуются на блокировку карт банками. Как, например, сообщается на специализированном интернет-портале "Минфин", у одного из клиента заблокировали деньги на карте ПриватБанка при попытке провести операцию на десяток тысяч гривен.
В ответ на справедливое негодование клиента, в Привате ответили: "в своей деятельности банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности".
Как сообщает портал "Обозреватель", на данный момент заблокировать деньги банки могут по целому ряду причин – в первую очередь, это слишком большая сумма пополнения либо нетипичная операция.
"Опасными" в банке могут признать:
- клиента, который не хочет приносить в отделение дополнительные документы;
- клиентов, у кого слишком много платежных карт (причем без указания точного числа);
- клиентов, с которыми оператору не удалось связаться по строго указанным номеру телефона и адресу;
- клиента, нервничающего без "видимых причин", а такого такого, который якобы излишне интересуется законодательством Украины о финмониторинге;
- клиентов, который требует обслуживания исключительно у конкретного работника банка.
Более того, как пишут журналисты, нормы о 5 тысячах гривен (именно такую сумму можно перевести анонимно, не используя свой счет), недавно в Нацбанке ввели еще ряд ограничений. Теперь банки обязаны клиентов проверять, в том случае, если:
- объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;
- постоянно проходят операции с наличностью на крупные суммы;
- клиент регулярно обменивает мелкие банкноты на крупные.
Проблемы с ПриватБанком
Напомним, ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.
Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.
Другие новости:
- Ни заменить, ни переоформить: в ПриватБанке не хотят выдавать новые карты
- ПриватБанк запретил снимать деньги со счетов: от клиента требуют доказать законность средств
- "На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка