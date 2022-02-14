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"Куда делась безопасность банка?": с карт ПриватБанка таинственно исчезают деньги

14 февраля 2022, 10:58
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Клиентке банка не пришло никакого предупреждения о списании средств.

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенников / УНИАН

Клиентка ПриватБанка стала жертвой мошенников. С ее счета списались деньги в иностранной валюте, хоть никах операций она не подтверждала.

Об этом сообщил родственник женщины на портале Минфин.

"С карты моей бабушки были списаны деньги с иностранного сайта, в иностранной валюте, без единого уведомления от банка. Куда же делась безопасность банка? 09.02.2022 бабушка переводила на другую карту этого же банка 165 грн и приходили смс-подтверждения о том "подтверждаете или вы платёж", а через несколько дней ни пришло ни одного смс от банка о том, что кто-то на иностранном сайте оплачивает покупку, хотя и сумма была гораздо значительней (50$) это около 1450 грн", - пожаловался мужчина.

По его словам, карта была выпущена совсем недавно, на интернет сайтах оплаты ей не осуществлялись, карта всегда лежала в недоступном месте и использовалась только для получения пенсии.

Читайте также"Беззаконие и издевательство!": ПриватБанк запрещает снимать деньги со счетов"Просто интересно, где безопасность хранения денег? То есть платежи в 165 грн банк просит подтверждения, а платёж в 1450 грн банку уже подтверждения не надо (тем более иностранная валюта)", - говорится в сообщении.

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Также он сообщил, что они уже обратились в полицию и написали заявление в банк о возвращение средств.

"Но будет ли толк? Когда в отделение банка прямым текстом говорят "Вы из-за такой суммы переживаете так?". Да переживаем, для кого-то это значительная сумма. Вывод один: защиты от мошенничеств в данном банке нет", - подытожил родственник пострадавшей женщины.

Ответ ПриватБанка

В финучреждении отметили, что проведение оплаты в интернете возможно только в том случае, если данные карты, известные только ее владельцу, были введены для осуществления оплаты или привязки карты на стороннем сайте.

"Владелец карты может получить информацию, обратившись в поддержку на нашем сайте pb.ua. Если по обращению держателя карты уже подана заявка на обжалование платежа, мы проинформируем ее о результате обработки заявки. Запросы на обжалование оплат в интернете прорабатываются в сроки и согласно правилам, установленным международной платежной системой", - говорится в сообщении.

Отзыв о ПриватБанке / minfin.com.ua

Также в сотрудники банка подчеркнули, что со своей стороны делают все, чтобы уберечь средства клиентов от мошенников.

Ранее ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Приватбанк денежные переводы
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