"ПриватБанку плевать на решение суда": банк приписывает клиентам несуществующие кредиты

ПриватБанк приписывает клиентам несуществующие кредиты / УНИАН

ПриватБанк обвинили в начислении несуществующего долга по кредиту, хоть он и был погашен клиентом банка.

На портале Минфин мужчина отметил, что карту с кредитным лимитом он открыл в 2017 году.

"Успешно пользовался до 2019 года, затем проблемы со здоровьем принудили взять паузу с работой. Доходов не было долго, меня удерживали родители. Платить по карте обязательные платежи не имели возможности. Потом был суд, через частного исполнителя с меня взыскали всю сумму, которую постановил в решении суд", - рассказал клиент банка.

По его словам, его "долг" всплыл спустя три года.

"После реабилитации уже в 2022 году беру отчет в УБКИ и обнаружил, что за мной тянется еще более 4 тысяч гривен. Из них что-то около 600 грн. "тела" и остальные проценты. Связался с техподдержкой, но они гибнут свою линию – у вас долг. ПриватБанку плевать на решение суда и здравый смысл. И этим самым еще тянут ко дну меня перед другими банками", - поделился недовольный клиент.

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Сотрудники ПриватБанка в ответе на жалобу отметили, что специалисты проверят информацию по данному вопросу и свяжутся по результату.

Отзыв о ПриватБанке/ minfin.com.ua

Ранее ПриватБанк заблокировал счета клиента, потребовав идентифицировать личность. Мужчина назвал такие действия издевательством, поскольку все его данные известны сотрудникам банка.

Также сообщалось, что клиент ПриватБанка столкнулся с проблемой - вместе с курсом доллара у него повышались проценты по кредиту. Мужчина рассказал, что у него был валютный кредит в банке на покупку авто под залог этого авто. В итоге транспортное средство ему пришлось вернуть банку.

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