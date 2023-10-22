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Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел

Андрей Ганчук
22 октября 2023, 10:58 обновлено 22 октября, 10:58
Попытки договориться с агрессором Россией приводят к "фантастическому хаосу", что можно увидеть в разных регионах, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.
Путин, Подоляк
Войну России против Украины невозможно завершить дипломатией - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Возможности завершения развязанной Россией войны против Украины дипломатическим путем на данный момент нет. Даже премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что переговорами войну не закончить, и увидел неадекватность главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на данный момент нет никакой возможности повлиять на Россию политическим путем, чтобы она закончила войну против Украины.

"В Пекине с Путиными встречался глава Венгрии господин Орбан, который вышел и сказал, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, постоянно говоривший, что нужно садиться за стол переговоров, - даже он увидел у Путина неадекватность, потому дипломатических путей здесь не существует вообще", - отметил Подоляк.

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При этом чиновник выразил надежду, что консультации со странами Глобального Юга по формуле мира Украины помогут Киеву доказать им позицию, согласно которой именно Россия является очагом дестабильности, а любые попытки договориться с Москвой "приводят к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".

"Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-либо Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по существу украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, в конце октября в Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского". По данным Bloomberg, они состоятся 28-29 октября. Киев будет договариваться со странами Глобального Юга о поддержке своей формулы мира.

Переговоры Украины и России

Директор РФ Владимир Путин в очередной раз заклянчил у Украины переговоры. В частности, он "призвал к диалогу" на базе китайского так называемого мирного плана. В "документе" нет осуждения военной агрессии России и требования вывода оккупационных войск с украинских территорий.

Россия добивается капитуляции, переговоры ей не нужны, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Кремль собрался дальше воевать и на самом деле не предлагает никаких реальных механизмов договоренностей.

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Владимир Путин Михаил Подоляк Офис президента война России и Украины мирные переговоры с Россией
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