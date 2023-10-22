Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел

Попытки договориться с агрессором Россией приводят к "фантастическому хаосу", что можно увидеть в разных регионах, сказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Войну России против Украины невозможно завершить дипломатией - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Возможности завершения развязанной Россией войны против Украины дипломатическим путем на данный момент нет. Даже премьер Венгрии Виктор Орбан признал, что переговорами войну не закончить, и увидел неадекватность главы Кремля Владимира Путина. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что на данный момент нет никакой возможности повлиять на Россию политическим путем, чтобы она закончила войну против Украины.

"В Пекине с Путиными встречался глава Венгрии господин Орбан, который вышел и сказал, что в принципе он не видит никаких возможностей урегулировать этот конфликт дипломатично. Человек, постоянно говоривший, что нужно садиться за стол переговоров, - даже он увидел у Путина неадекватность, потому дипломатических путей здесь не существует вообще", - отметил Подоляк. видео дня

При этом чиновник выразил надежду, что консультации со странами Глобального Юга по формуле мира Украины помогут Киеву доказать им позицию, согласно которой именно Россия является очагом дестабильности, а любые попытки договориться с Москвой "приводят к фантастическому хаосу, который мы видим в разных регионах".

"Чем дальше эта война будет затягиваться, а Украина не согласится отдать что-либо Российской Федерации, потому что это будет означать смерть по существу украинской государственности, тогда таких эксцессов, инцидентов, конфликтов, протеста, провокаций будет все больше, и в какой-то момент это окончательно сломает систему глобальных договоренностей, в которых страны Глобального Юга заинтересованы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, в конце октября в Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского". По данным Bloomberg, они состоятся 28-29 октября. Киев будет договариваться со странами Глобального Юга о поддержке своей формулы мира.

Переговоры Украины и России

Директор РФ Владимир Путин в очередной раз заклянчил у Украины переговоры. В частности, он "призвал к диалогу" на базе китайского так называемого мирного плана. В "документе" нет осуждения военной агрессии России и требования вывода оккупационных войск с украинских территорий.

Россия добивается капитуляции, переговоры ей не нужны, отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, Кремль собрался дальше воевать и на самом деле не предлагает никаких реальных механизмов договоренностей.

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