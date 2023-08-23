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"Ракета попала в окно": россияне жахнули из "Панциря" по жилому дому в Химках

Яна Ставская
23 августа 2023, 17:14 обновлено 23 августа, 17:19
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В доме живет семья сотрудника российской службы безопасности.
'Ракета попала в окно': россияне жахнули из 'Панциря' по жилому дому в Химках
В ударе Россия обвинила Украину / Коллаж Главреда. Фото: ВЧК-ОГПУ, Википедия

Российские оккупанты во время отражения ночной атаки неизвестных беспилотников на Московскую область попали ракетой ЗРК "Панцирь" по жилому дому в Химках. В МИД страны-агрессора уже угрожают Украине "последствиями" из-за разрушений гражданской инфраструктуры, которые на самом деле повлекла работа их ПВО.

Как пишет российский Telegram ВЧК-ОГПУ, в частный дом прилетела именно ракета из ЗРК "Панцирь", тогда как московские власти врали, что здания были повреждены уламками якобы сбитых БПЛА.

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В тот момент в доме находилась семья сотрудника российской службы безопасности из четырех человек. Все живы.

Вместе с тем, российские власти, которые цитирует издание "Коммерсантъ", отчитываются об "отражении очередной атаки украинских дронов на столичный регион".

Правда, в заявлении российских оккупантов нет упоминания, что именно российский ЗРК "Панцирь" повредил гражданскую инфраструктуру.

В МИДе Лаврова пригрозили Украине "ответом" за якобы устроенный "теракт".

Атака БПЛА на Москву

В ночь на 23 августа в Москве раздались новые взрывы. Вскоре власти сообщили о работе ПВО по вражеским БПЛА. В результате работы российской противовоздушной обороны повреждены дома россиян.

Всего к Москве добрались три дрона. ПВО россиян работала и в области. В РФ начали оправдываться, что "смогли несколько беспилотников сбить".

По словам источника NV в украинской военной разведке, нынешний удар дронов по столице страны-агрессора, как и предыдущие атаки, являются делом рук ГУР.

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