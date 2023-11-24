Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

Взрывы были слышны в Городищенском районе в ходе удара БПЛА по одной из воинских частей.

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Прогремели взрывы в воинской части в РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В результате атаки беспилотников прогремели взрывы в одной из воинских частей в Волгоградской области РФ.

Об атаке неизвестных дронов на воинскую часть на Волгоградщине в ночь на 24 ноября сообщает Telegram-канал Astra.

Подчеркивается, что взрывы были слышны в Городищенском районе в ходе удара БПЛА по одной из воинских частей.

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При этом отмечаются, что перед прогремевшими взрывами в сторону воинской части якобы летели три беспилотника самолетного типа.

При этом уточняется, что беспилотник самолётного типа упал на территории 57229/51 в посёлке Котлубань в районе 2 часов ночи.

"Эта войсковая часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов", - пишут в Сети.

Уточняется, что 16 ноября эту же войсковую часть уже атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. По некоторым данным, с территории в/ч тогда эвакуировали 630 человек.

Атака на Белгородскую область

Кроме того, в Белгородской области дрон-камикадзе ударил по объектам страны-агрессора в Грайворонском городском округе. В результате якобы получил осколочные ранения мужчина, который был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также в результате взрыва был поврежден один автомобиль.

Подчеркивается, что за сутки в приграничных районах Белгородской области РФ были зафиксированы "11 прилетов", сбросы самодельных взрывных устройств с квадрокоптера. Во всем оккупанты традиционно обвиняют украинскую сторону.

Ранее в РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым. Беспилотники якобы атаковали не только оккупированный Крым, но и Волгоградскую область России.

Напомним, ранее воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области. В результате удара станция была повреждена и выведена из строя, а личный состав врага понес потери.

Как ранее сообщалось, что в Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома". Атака произошла в поселке Октябрьский. Отмечается, что здание "Газпрома" повреждено, но пострадавших нет.

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