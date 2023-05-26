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В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома"

Анна Ярославская
26 мая 2023, 10:03 обновлено 26 мая, 10:06
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Атака произошла около 23:00 25 мая в поселке Октябрьский. Отмечается, что здание "Газпрома" повреждено, но пострадавших нет.
Атака дрона в Белгородской области РФ
Атака дрона в Белгородской области РФ произошла вечером 25 мая / Фото bazabazon

В Белгородской области страны-агрессора РФ беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома".

Как пишет Telegram-канал База со ссылкой на источники, атака на здание в поселке Октябрьский произошла около 23 часов вечером 25 мая. В результате атаки БПЛА были выбиты окна, а также повреждены фасад и кровля.

Губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.

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"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении.

Военная операция добровольцев России в Белгородской области

22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России заявили о начале военной операции в Белгородской области.

Цель – освобождение региона от власти режима диктатора Владимира Путина. Добровольцы провели бои на КПП Грайворон, прошли несколько населенных пунктов и получили трофейную технику.

В Главном управлении разведки Минобороны полагают, что добровольцы России проводили работу по демилитаризации Белгородской области с целью создания там буферной зоны для защиты украинской границы от российских оккупантов.

В операции участвовали исключительно граждане РФ.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сказали, что российские войска и их спецподразделения якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев на Белгородщине. В Русском добровольческом корпусе предупредили захватчиков об ответном ударе.

Смотрите видео, в котором заместитель председателя СБУ, генерал-майор запасаВиктор Ягун оценил сценарий похода добровольцев России на Белгород:

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