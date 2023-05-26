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У Путина пытаются замалчивать рейд на Белгородщину: эксперт объяснил действия РФ

Андрей Ганчук
26 мая 2023, 03:00
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Пропаганда страны-агрессора России преуменьшает последствия рейда добровольцев на Белгородщину и старается "успокоить" россиян, считает Игорь Эйдман.
Путин, Белгородская область
У Путина пытаются преуменьшить в глазах россиян рейд добровольцев на Белгородщину - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Заход добровольцев России в Белгородскую область дезориентировал российскую пропаганду, которая пытается внушить своему населению, что все якобы в порядке. Тему не раскручивает и Кремль. Украина будет применять западное оружие, в том числе и по территории РФ, и американцев это уже не смущает. Об этом заявил российский социолог, автор книг Игорь Эйдман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин вряд ли объявит всеобщую мобилизацию на территории РФ в связи с вторжением в Белгородскую область. Москва не стала раскручивать тему захода добровольцев в регион, а пропаганда пытается показать, что "все хорошо".

"Мы видим, что этого не происходит. Более того, российские власти не стали в этот раз раскручивать эту тему. Скорее, наоборот, ведь сначала пропагандистская машина была несколько дезориентирована, а сейчас они стараются приуменьшить значение этого события и уверить население в том, что все хорошо", - отметил Эйдман.

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Также он считает, что если Украина будет использовать оружие Запада по территории агрессора, никто против такого хода выступать не будет.

"Кремль пытается это использовать – уже сейчас продвигают информацию, что якобы в этом участвовали американские бронемашины. Но для этого, как я понимаю, уже поздно, поскольку это уже никого не смутит. И, кажется, американцам уже глубоко по барабану, где используется их бронемашины, на оккупированных территориях Украины или на территории страны-оккупанта. Идет война, и все понимают, что нужно использовать все возможные механизмы, направления, инструменты для достижения победы. И Украина будет это делать, используя, в том числе, и западное оружие", - подчеркнул Игорь Эйдман.

Военная операция добровольцев России в Белгородской области

22 мая Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России заявили о начале военной операции в Белгородской области.

Цель – освобождение региона от власти режима Владимира Путина. Добровольцы провели бои на КПП Грайворон, прошли несколько населенных пунктов и получили трофейную технику.

В Главном управлении разведки Минобороны полагают, что добровольцы России проводили работу по демилитаризации Белгородской области с целью создания там буферной зоны для защиты украинской границы от российских оккупантов.

В операции участвовали исключительно граждане РФ.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сказали, что российские войска и их спецподразделения якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев на Белгородщине. В Русском добровольческом корпусе предупредили захватчиков об ответном ударе.

Смотрите видео, в котором Ягун оценил сценарий похода добровольцев России на Белгород:

Другие новости:

Игорь Эйдман война России и Украины Белгородская область
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