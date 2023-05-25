Брянск и Курск постигнет участь Белгорода, РФ ждет возмездие за Украину - Эйдман

Подобные рейды, как в Белгородской области – это лишь эпизод в войне и не стоит преувеличивать их значения, считает Игорь Эйдман.

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Рейды, как в Белгородской области могут стать массовыми, это опасно для Кремля - Игорь Эйдман / Главред

Представители "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" провели первую фазу рейда в Белгородской области, подчеркнув, что их операция по освобождению страны-агрессора России от путинского режима продолжается. Напомним, ранее добровольческие военные формирования начали проведение операции по демилитаризации регионе и прошли несколько населенных пунктов, после чего в Белгородской области разразилась паника, а российские пропагандисты даже говорили о Белгородщине, как о "зоне СВО".

В интервью Главреду российский социолог, автор книг Игорь Эйдман рассказал, как долго российские добровольцы могут проводить рейды в приграничье Украины, какие риски это создает для Кремля и приведут ли подобные инциденты к развалу России в обозримом будущем.

Как вы считаете, как долго может длиться происходящее в Белгородской области – есть ли у Кремля ресурсы быстро подавить это сопротивление?

Насколько я понимаю, основные события там уже прошли. Но для Кремля в этой ситуации опасно другое – подобные рейды могут происходить и в других приграничных регионах и районах. Как мы видим, российская власть так и не смогла выстроить эффективную защиту своих границ с Украиной, а потому можно ожидать, что такие рейды могут происходить также в Брянской и Курской областях. Не думаю, что подобные рейды будут поддержаны местным населением и вызовут революцию, но давление на российские власти и военных они могут оказывать.

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А в чем будет проявляться это давление?

В решении различных военных задач. Например, в приграничных областях РФ находится множество военных объектов, которые, с одной стороны, могут подвергаться ударам со стороны Украины или россиян, которые воюют на стороне Украины. С другой стороны, подобные рейды могут приводить к дестабилизации ситуации в приграничных регионах. То есть к ощущению, что россияне беззащитны, и возмездие за вторжение в Украину не только возможно, но и имеет место быть в реальности.

Ранее вы заявили, что Россия будет вынуждена перебрасывать в Белгородскую область части с Донбасса и других оккупированных территорий Украины. О чем это говорит - у России все настолько плохо с ресурсами?

Да, мы видим, что у России действительно все плохо с ресурсами, как с людскими, так и с вооружением. И это сказывалось на ходе войны. Сейчас ситуация обострилась еще больше – по ситуации в Белгородской области мы видим, что Россия не ожидала удара по своим областям и этим полностью их оголили. Сейчас им придется укреплять свои позиции в приграничных областях. И это прямо демонстрирует, что ресурсов у РФ очень мало, а участники вторжения и "эксперты" говорят, что без всеобщей мобилизации и полной милитаризации страны вести войну они не смогут. Последним об этом говорил Пригожин. И это – лишнее доказательство дефицита ресурсов у РФ.

Радикальных действий РФ, конечно, предпринимать не будет, но какие-то войска и части они будут перебрасывать. Кардинально на ситуацию это не повлияет, однако некую помощь Украине в контрнаступлении эти обстоятельства окажут.

Кстати, может ли Путин извлечь для себя выгоду из этой ситуации? Например, как вы сказали, объявить всеобщую мобилизацию на этом фоне?

Мы видим, что этого не происходит. Более того, российские власти не стали в этот раз раскручивать эту тему. Скорее, наоборот, ведь сначала пропагандистская машина была несколько дезориентирована, а сейчас они стараются приуменьшить значение этого события и уверить население в том, что все хорошо.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Но при этом пропагандисты уже открыто говорят, что там якобы находятся украинские войска и заходили именно украинские диверсионные группы. Может ли Путин как-то это использовать против Украины в глазах западных партнеров?

Кремль пытается это использовать – уже сейчас продвигают информацию, что якобы в этом участвовали американские бронемашины. Но для этого, как я понимаю, уже поздно, поскольку это уже никого не смутит. И, кажется, американцам уже глубоко по барабану, где используется их бронемашины, на оккупированных территориях Украины или на территории страны-оккупанта. Идет война, и все понимают, что нужно использовать все возможные механизмы, направления, инструменты для достижения победы. И Украина будет это делать, используя, в том числе, и западное оружие.

Насколько вся эта ситуация пошатнет позиции Путина?

Не думаю, что пока они как-то серьезно пошатнутся. Больше их пошатнет после украинского контрнаступления и поражения в нем российской армии. Тогда позиции Путина сильно пошатнутся, но подобные эпизоды не слишком масштабны для того, чтобы влиять на Путина.

А если эти инциденты произойдут в Курской, Брянской области, то есть станут более массовыми?

Если там начнется реальная война, то, конечно, это будет не слишком приятно для Путина, но не думаю, что это катастрофически повлияет на него. А вот если Украина, например, возьмет Белгород или Курск, то это действительно было бы ударом.

Я имею в виду может ли это запустить какие-либо процессы внутри Кремля?

Нет. Подобные рейды – это лишь эпизод в войне и не стоит преувеличивать их значения.

Ранее мы с вами неоднократно обсуждали перспективы развала России и вы говорили о протестных настроениях в национальных республиках. Вероятно ли распространение текущей ситуации на всей территории РФ? Кто может поддержать эту линию?

А откуда там возьмутся вооруженные боевики или партизаны? Они же не могут спуститься с Луны. Они могут появиться только в приграничных с Украиной областях.

А на фоне этого показательного случая могут ли в это втянуться, например, частные армии? Есть ли такая перспектива?

Нет, но есть перспектива, что после военного поражения в России наступит некая смута и война всех со всеми. В том числе, частных армий с регулярной армией. И это не исключено. Но это, все-таки, перспектива не завтрашнего дня.

То есть о развале России говорить в ближайшие годы не приходится?

Я не говорил про годы. В ближайшие годы такая перспектива тоже возможна. Но когда я говорил о "не завтра", я говорил в буквальном смысле этого слова. Если же мы говорим о вероятности обострения, начале украинского контрнаступления и поражения российской армии уже завтра, то развал России – это уже следующий ход.