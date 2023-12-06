Рождественская головоломка для всей семьи: 5 драконов на фото найти смогут не все

Всего на нашей картинке спряталось 5 мифических существ, которых будет не так просто найти.

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Рождественская головоломка для всей семьи / Фото: pixabay.com, Главред

Рождество Христово в 2023 году мы будем отмечать 25 декабря по новому церковному календарю. Когда вы соберетесь в кругу семьи, то можно интересно провести время, разгадывая головоломки.

Оптические иллюзии тренируют внимательность и нестандартное мышление. Их можно разгадывать как самостоятельно, так и в кругу семьи и с друзьями. Мы придумали головоломку, на которой нужно найти Зеленого Дракона - символа 2024 года.

Всего на нашей картинке спряталось 5 мифических существ, которых будет не так просто найти.

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Рождественская головоломка для всей семьи / Фото: pixabay.com, Главред

Вы можете усложнить задачу, поставив таймер на несколько минут, но если вам не удалось найти драконов даже без таймера, то не расстраивайтесь, мы подготовили для вас решение головоломки.

Решение головоломки / Фото: pixabay.com, Главред

Также вы можете обратить внимание на головоломку для проверки IQ, там нужно найти подделку среди 3-х картин за 15 секунд. Чтобы получить правильный ответ, надо проявить максимальную концентрацию.

Кроме того, есть и головоломка для веселых и находчивых – нужно за 7 секунд найти овечку. На картинке, казалось бы, одинаковые овечки, но вам надо найти ту, которая отличается от других.

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