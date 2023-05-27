Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов – СМИ

Местные жители сообщили, что "прилет" был по территории базы отдыха "Химик", которая была местом расположения российских захватчиков.

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Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов/ коллаж: Главред, фото: Telegram

Под Бердянском в Запорожской области утро 27 мая для российских оккупантов началось со взрывов. Местные жители сообщают, что было попадание по базе отдыха "Химик", расположенной в селе Новопетровцы возле Бердянска.

На этой базе отдыха было место расположения российских захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".

"По информации бердянцев, скорее всего попадание было по территории базы отдыха "Химик", где в последнее время размещалось очень много оккупантов. Расположена база в с. Новопетровка", – говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что на место прилета направились пожарные автомобили. При этом российские оккупанты молчат о взрывах.

Прилет под Бердянском/ Telegram

Так выглядела база отдыха "Химик" до попадания/ Telegram

Взрывы на оккупированных территориях

В ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. В Страткоме ВСУ сообщили, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.

21 мая вблизи оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы. Там "взлетел" в воздух большой склад российских боеприпасов. На видео, которое сняли сами оккупанты, видно, как высоко поднимается столб огня и дыма, а снаряды детонируют.

Напомним, 26 мая в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. На Азовстали, которую захватили российские оккупанты, был виден столб густого дыма. Местные жители сразу же начали публиковать видео и фото со столбом дыма, который был виден из разных частей города.

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