Под Бердянском "прилет" в базу отдыха с большим количеством оккупантов – СМИ

Под Бердянском в Запорожской области утро 27 мая для российских оккупантов началось со взрывов. Местные жители сообщают, что было попадание по базе отдыха "Химик", расположенной в селе Новопетровцы возле Бердянска.
На этой базе отдыха было место расположения российских захватчиков. Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".
"По информации бердянцев, скорее всего попадание было по территории базы отдыха "Химик", где в последнее время размещалось очень много оккупантов. Расположена база в с. Новопетровка", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место прилета направились пожарные автомобили. При этом российские оккупанты молчат о взрывах.
Взрывы на оккупированных территориях
В ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. В Страткоме ВСУ сообщили, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.
21 мая вблизи оккупированного Донецка прогремели мощные взрывы. Там "взлетел" в воздух большой склад российских боеприпасов. На видео, которое сняли сами оккупанты, видно, как высоко поднимается столб огня и дыма, а снаряды детонируют.
Напомним, 26 мая в оккупированном Мариуполе прогремели мощные взрывы. На Азовстали, которую захватили российские оккупанты, был виден столб густого дыма. Местные жители сразу же начали публиковать видео и фото со столбом дыма, который был виден из разных частей города.
Читайте также: