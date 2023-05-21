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В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

Алексей Тесля
21 мая 2023, 13:52 обновлено 21 мая, 13:52
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Потери противника уточняются, рассказали в Страткоме ВСУ.
Бердянск
Взрывы в Бердянске / t.me/AFUStratCom

В ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Оккупационные власти говорят, что работала ПВО, пишет Стратком ВСУ в Telegram.

Отмечается, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.

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"Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.

Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.

Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.

Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.

Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.

При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.

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