В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

В ночь на субботу, 21 мая, в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Оккупационные власти говорят, что работала ПВО, пишет Стратком ВСУ в Telegram.
Отмечается, что в результате ночного удара Силы обороны успешно поразили штаб одного из подразделений оккупантов в городе Бердянск.
"Потери противника уточняются", — говорится в сообщении.
Ранее в оккупированном Луганске прогремели новые взрывы. После этого над городом появился большой столб густого дыма.
Прилет пришелся по зданию Луганской академии внутренних дел, где располагались военные РФ.
Как утверждают российские пропагандисты, в результате взрыва вероятно есть уничтоженные и раненые оккупанты.
Напомним, взрыв большой силы прогремел во временно оккупированном Россией Луганске.
При этом местные жители сообщают, что перед взрывами якобы был слышен шум, напоминающий по звуку ракету.
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