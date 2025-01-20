Украинская система ПВО: майор ВСУ рассказал о новой разработке

В Украине могут создавать комплекс ПВО для противодействия российским ракетам.

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Украина работает над созданием систем ПВО / коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Picryl

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Усовершенствованный комплекс ПВО могут создать в Украине

Ранее аналогичные комплексы ранее создавал Израиль

Украина может создавать усовершенствованный комплекс ПВО, заявил военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Как подчеркнул он в комментарии Каналу 24, вряд ли будет создавать полностью новейший комплекс ПВО для противодействия российским ракетам.

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"Я не думаю, что это будет полностью новейший комплекс. Это будет на базе того, что у нас было. Но там будет усовершенствование", - отметил эксперт.

Он пояснил, что уже начаты соответствующие работы, а аналогичные комплексы ранее создавал Израиль.

"Есть определенные движения, которые мы можем сделать, не начиная исследовательские работы, конструкторские разработки. Мы можем это сделать довольно быстро на базе того, что у нас есть... Это будет значительно дешевле, чем то, что нам передают партнеры", - добавил Гетьман.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны. Также ведется работа по созданию ракетной системы, которая могла бы стать сдерживающим фактором против применения ракет "Орешник" Россией.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником". Россия использовала все доступные виды оружия против Украины, но может применить и новые, отметил Андрей Черняк.

Напомним, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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