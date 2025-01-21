Трамп может развалить РФ и закончить правление Путина: СМИ назвали дату

Трамп изменил свою позицию в отношении диктатора Путина после того, как узнал о катастрофической ситуации, в которой находится экономика РФ, отмечает СМИ.

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Трамп может положить конец правлению Путина / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

О чем говорится в материале The Times:

Экономика России разваливается

Жесткие санкции со стороны Трампа могут уничтожить экономику РФ уже к Пасхе

Возвращение Трампа в Белый дом может положить конец правлению Путина

Трамп способен оказать эффективное давление на российского диктатора и военного преступника Владимира Путина, чтобы заставить его быстро завершить российско-украинскую войну, если откажется от слабого и непоследовательного экономического подхода, который использует администрация Байдена. Такое мнение высказали Джеффри Зонненфельд - профессор практики лидерства им. Лестера Крауна и президент Йельского института лидерства для высшего руководства и Стивен Тиан, который является научным директором Йельского института лидерства высшего руководства в статье для Time.

Аналитики отмечают, что Трамп прав в своих заявлениях. В то время как Россия несет значительные потери на поле боя, приближаясь к отметке в 700 тысяч жертв, она вынуждена полагаться на северокорейские войска и иранские беспилотники. При этом Владимир Путин не смог реализовать свою военную повестку дня, а российская экономика, направленная на поддержку войны, значительно ослабла во всех отраслях. Вместо реинвестиций в промышленную базу Путин фактически разрушил экономическую мощь страны, централизовав контроль над большинством частных предприятий. По словам аналитиков, Путин поддерживает экономику России, фактически "сжигая мебель из гостиной".

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"Россия в настоящей беде, ее экономика разваливается, а Путин разрушает Россию. И что еще важнее, возвращение Трампа может столкнуть российскую экономику с обрыва, а возвращение Трампа может нанести смертельный удар по путинскому режиму, который шатается", - говорится в материале.

Кроме того, авторы отмечают, что Трамп заявил об успехах своих санкций, которые ограничили возможности Ирана финансировать прокси-террористические группировки, такие как ХАМАС, Хезболла и хуситы. Он также обвинил администрацию Байдена в слабом внедрении санкций.

Эксперты делают вывод, что если санкции будут правильно применены, российская экономика может оказаться на грани спада уже к Пасхе.

"То, что возвращение Трампа может положить конец правлению Путина, казалось невероятным еще несколько недель назад. Многие сторонники Украины открыто опасались, что Трамп может навязать Украине плохую мирную сделку, которая будет равнозначна капитуляции, на фоне часто декларируемого Трампом намерения "закончить" войну в первый же день своего пребывания в должности". Но, так же как Трамп продемонстрировал готовность эволюционировать в вопросах бизнеса после того, как он узнал факты, похоже, Трамп так же изменил свою позицию в отношении Путина после того, как он узнал, насколько слабой на самом деле является российская экономика", - указывают Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Аналитики пришли к выводу, что российская экономика находится на грани краха, поскольку Путин разрушает ее продуктивный потенциал ради финансирования военных нужд. Если прекратятся поступления от продажи нефти, которые были основным источником неожиданных доходов последние три года, режим Путина почти наверняка рухнет. Резервы России на "черный день" уже исчерпаны, некогда значительные валютные запасы истощены, а российские облигации не вызывают интереса у международных инвесторов.

Рубль продолжает стремительно обесцениваться, даже Китай избегает его поддержки. Центральный банк России исчерпал свои ресурсы, а Путин не имеет возможности сократить расходы, не урезав финансирование собственной дорогостоящей военной кампании.

"Россия не может компенсировать потерю экспорта нефти, поскольку она уже потеряла 90% своего прежнего экспорта природного газа благодаря тому, что Европа наконец отказалась от зависимости от российского трубопроводного газа. Кроме экспорта энергоносителей, страна мало что дает мировой экономике", - указывают они.

Главные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Отмечается, что доходы от продажи нефти являются мощным рычагом давления на российскую экономику, и Трамп понял силу этого рычага так, как этого не сделала администрация Байдена. Перспективы российских продаж нефти теперь совсем другие, и полный экономический крах России выглядит гораздо более вероятным.

"С обещаниями Трампа снизить цены на нефть и увеличить внутреннюю добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день, мир больше не будет нуждаться в российской добыче нефти в той же степени, и Путин почувствует боль, поскольку он будет продавать нефть по ценам ниже безубыточности", - говорится в материале.

Согласно данным Saudi Aramco, безубыточная стоимость добычи российской нефти достигает внушительных 44 долларов за баррель, что является самым высоким показателем среди крупных производителей нефти. Этот уровень вдвое превышает расходы таких стран, как Саудовская Аравия, ОАЭ или Иран, что обусловлено сложностью доступа к основным российским месторождениям в глубокой Арктике.

Учитывая высокую себестоимость добычи в 44 доллара за баррель и дополнительные расходы на транспортировку, которые оцениваются в пределах 20-30 долларов за баррель, Россия рискует терять прибыль, если цена на нефть опустится ниже нынешнего уровня. Даже если естественное снижение цен на нефть не нанесет серьезного удара, введение новых санкций или экспортных ограничений, на которых настаивает кандидат на пост министра финансов США Скотт Бессент, может существенно ограничить доходы от экспорта российской нефти. В такой ситуации Путин будет вынужден искать пути смягчения санкций, поскольку его экономика окажется на грани краха.

"История напоминает нам, что этот план экономического давления на Россию уже успешно срабатывал ранее. Холодная война закончилась в значительной степени из-за неожиданного взрыва российской экономики, которого многие эксперты не ожидали, но который стал уязвимым местом, которое понял Рональд Рейган, лидер, который руководствовался больше интуицией, чем тщательным анализом проблем. Теперь у Трампа есть возможность проколоть путинский пропагандистский шар и задушить российскую экономику до полного краха, если он решит это сделать", - резюмируют Джеффри Зонненфельд и Стивен Тиан.

Политика Трампа в отношении войны в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Путин заявил о готовности к переговорам с США по войне в Украине, выдвинув ультимативное условие - полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 20 января.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Россия столкнется с "серьезными проблемами", если Путин откажется заключить мирное соглашение. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский настроен на достижение договоренностей.

Владимир Зеленский подтвердил хорошие отношения с Дональдом Трампом и отметил, что американский лидер стремится завершить войну до конца года. Он подчеркнул важность того, чтобы Трамп получал объективную информацию о реальном положении дел в Украине.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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