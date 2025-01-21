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Враг атаковал Днепр и еще две громады: глава ОВА рассказал о последствиях

Марина Фурман
21 января 2025, 08:16обновлено 21 января, 08:47
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В результате российских обстрелов ранен человек.
ПВО, взрыв
Российская армия атаковала Днепр / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/JointForcesCommandAFU

Основное:

  • Россия ударила по Днепропетровщине
  • В результате удара ранения получил мужчина
  • В Днепре разрушено складское помещение

Утром 21 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. Вражескую атаку на регион подтвердил глава военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, в Днепре из-за атаки армии РФ частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось.

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Известно также о пострадавшем, который получил ранения в результате вражеских атак по региону.

"На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадал мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь. В районе повреждены транспортное предприятие и частные дома. Информацию уточняем", - говорится в сообщении главы ОВА.

Он добавил, что после полуночи россияне дважды ударили по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии попали по Червоногригорьевской и Покровской громадам.

К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты продолжают обследование территорий - выясняют последствия.

Также ночью подразделения ПвК "Восток" уничтожили 7 вражеских дронов над регионом.

Позже в пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что из-за российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области ранены двое работников компании.

"Железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины под вражеской атакой. В результате обстрелов получили ранения двое железнодорожников. Один госпитализирован, другому - оказана медицинская помощь на месте. Также повреждены здания и подвижной состав", – говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Россия рано утром в субботу, 18 января, ударила по Киеву. В результате атаки известно о погибших и пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Шевченковском районе повыбивало окна и было задымление в подъезде жилого дома. Повреждены также стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская".

В тот же день оккупанты ударили баллистикой по Запорожью - было известно о разрушении и 6 пострадавших. Одна женщина в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин в состоянии средней тяжести.

В ночь на 20 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину дронами с пяти направлений. В целом враг применил 141 ударный БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинским защитникам удалось сбить 93 ударные БПЛА типа "Shahed". Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряно (без негативных последствий), два из них - улетели в РФ.

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