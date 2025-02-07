Смерть мужчины в ТЦК: омбудсмен раскрыл подробности инцидента

Кратко:
- В Черновцах мужчина умер во время прохождения ВВК в ТЦК
- Бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти
- Правоохранители расследуют это событие
В Офисе омбудсмена отреагировали на смерть 32-летнего мужчины во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК в Черновцах. Известно, что представитель в Черновицкой области направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
В частности, в своем сообщении он повторил известные в настоящее время обстоятельства этого случая.
"Правоохранительные органы обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание", - говорится в сообщении.
Со ссылкой на информацию от гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, Лубинец добавил, что бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти.
"Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти", - подчеркнул омбудсмен.
Сейчас правоохранители расследуют это событие по ст. 115 УКУ (умышленное убийство) с пометкой "естественная смерть".
ТЦК - последние новости
Как сообщал Главред, в Каменце-Подольском Хмельницкой области 5 февраля прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Стоит отметить, что это не первый случай. Так, 1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно также произошел взрыв. В результате этого были выбиты окна в здании ТЦК.
Кроме того, 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области также прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.
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Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
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