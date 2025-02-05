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Польза скумбрии для человека - все преимущества рыбы

Виталий Кирсанов
5 февраля 2025, 20:27
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Употребление в пищу скумбрии может принести пользу здоровью несколькими способами: от защиты здоровья сердца до поддержки долголетия.
скумбрия
Польза скумбрии для человека / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Health_food_365"

Вы узнаете:

  • Польза скумбрии
  • Риски от употребления скумбрии
  • Советы по безопасному употреблению рыбы

Польза скумбрии для человека обусловлена высоким содержанием в ней жирных кислот омега-3, которые помогают предотвратить образование тромбов и уменьшить накопление жировых отложений в артериях, пишет Health.

Автор Youtube-канала "Health_food_365" также рассказал о полезных свойствах скумбрии.

Польза скумбрии

Жирная рыба, такая как скумбрия, тунец, лосось и сельдь, содержит больше омега-3 жирных кислот. Исследования показывают, что омега-3 жиры могут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы, снижая риск инсульта и сердечных заболеваний.

Рыба также содержит жирорастворимые витамины A, D и E, а также полярные липиды. Эти полезные соединения могут уменьшить воспаление, уровень триглицеридов, окислительный стресс и артериальное давление, а также улучшить функцию сосудов.

Эксперты рекомендуют дважды в неделю употреблять две порции жирной рыбы, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Скумбрия, является источником омега-3, включая ДГК, которые имеют решающее значение для работы мозга. Омега-3 помогают мыслить и защищают клетки мозга.

Некоторые исследования показывают, что употребление большего количества омега-3 из рыбы может снизить риск болезни Альцгеймера, слабоумия и других проблем с когнитивными функциями.

Рыба также может помочь похудеть и поддерживать здоровый вес. Исследования показывают, что чем больше белка в пище, тем более сытым вы себя чувствуете. А данные трех крупных долгосрочных исследований, показывают, что высокое потребление рыбы и жирных кислот омега-3 может помочь снизить влияние генов, связанных с долгосрочным набором веса.

Ученые выяснили, что употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, в том числе и рыбы помогают людям жить дольше и снизить риск болезней сердца и других хронических заболеваний. Не даром рыба является одним из главных продуктов преславутой средиземноморской диеты.

Скумбрия очень богата витаминами группы В, которые помогают преобразовывать пищу, которую вы едите, в энергию. Витамины группы В также способствуют образованию эритроцитов.

Скумбрия также богата минералами магнием, фосфором и селеном. Магний участвует в более чем 300 реакциях организма, включая мышечную и нервную функцию, а также контроль уровня сахара в крови и артериального давления

Фосфор необходим для выработки энергии и здоровья костей. Селен важен для здоровья щитовидной железы и защиты от свободных радикалов.

Риски от употребления скумбрии

Хотя скумбрия приносит много пользы для здоровья, есть некоторые риски ее употребления. Дело в том, что она может содержать большое количество ртути. Одним из основных способов воздействия ртути на людей является употребление в пищу зараженной рыбы. Ртуть может навредить центральной нервной системе, легким и почкам. Мозг плода особенно чувствителен к ртути, поэтому детям и беременным или кормящим грудью людям следует избегать рыбы с высоким содержанием ртути.

Рыба также является источником микропластика. Эти крошечные пластиковые частицы могут попасть в кишечник, впитаться и вызвать окислительный стресс, повреждение клеток и распространиться на другие ткани.

Советы по безопасному употреблению рыбы

Старайтесь есть рыбу умеренно, что составляет 340 г морепродуктов в неделю для взрослых. Выбирайте морепродукты с более низким содержанием ртути. Атлантическая скумбрия и тихоокеанская скумбрия относятся к видам морепродуктов с более низким содержанием ртути.

Убедитесь, что свежая рыба охлаждена или выставлена на толстом слое свежего льда. Рыба должна пахнуть свежей и мягкой, а не рыбной или кислой.

Смотрите видео о полезных свойствах скумбрии:

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