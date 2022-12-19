Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоять

Готовим вкуснейший рецепт скумбрии на новогодние праздники. Фаршированная рыба будет превосходной.

Скумбрия на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com

На Новый год 2023 стоит отдавать предпочтения блюдам из рыбы и овощей. Как отмечают эксперты, мясо станет тяжелым для встречи покровителя 2023 года Кролика.

Предлагаем вам узнать рецепт восхитительной фаршированной скумбрии. Вкус рыбного блюда на Новый год или Рождество будет просто потрясающим.

Готовить такой рецепт просто и много усилий не потребуется.

Фаршированная скумбрия - рецепт

Вам понадобится:

Скумбрия - 3 шт

Грибы - 250 гр

Сыр - 200 гр

Лук - 2 шт

Яйца - 2 шт

Соль, специи

Зелень

Скумбрию нужно хорошо помыть, почистить и удалить все косточки. Голову можно отрезать.

Аккуратно снимаем кожу у скумбрии и снова вымыть рыбу.

Пока чистили рыбу, отвариваем яйца, чистим и мелко нарезаем.

Грибы и лук помыть, почистить и порезать небольшими квадратиками.

Обжарить лук и грибы 10 минут, немного подсолить.

Смешать лук, грибы, яйца и сыр. Добавить немного зелени.

Скумбрию обязательно посолить и поперчить.

Форму для запекания застелить фольгой, переложить кусочки рыбки и начинить рыбу.

Чтобы начинка не вывалилась, можно закрепить зубочистками или шпажками.

Разогреть духовку до 200 градусов и выпекать фаршированную скумбрию 10 минут, далее уменьшить до 180 градусов и выпекать еще 20 минут.

Украсить скумбрию на Новый год зеленью и подавать горячей к столу.

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