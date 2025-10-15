"Жуков нервно курит": Коваленко назвал цену российского наступления в Украине

Эффективность российских наступлений нельзя измерять захваченными территориями.

Александр Коваленко рассказал о тактике российской армии и цене "продвижений" / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Facebook

Страна-агрессор Россия ведет наступление, которое по всем признакам превратилось в "мясорубку" — с катастрофическими потерями и минимальными результатами. Впрочем, российских офицеров это не беспокоит, поскольку ежемесячно они получают новых солдат. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам эксперта, эффективность российских наступлений нельзя измерять захваченными территориями, если при этом уничтожаются целые подразделения.

"Для России же норма, когда из роты остаются два-три тела и те "трехсотые", при этом занята всего лишь посадка или лесополоса. Ничего, еще зеков подкинут. Это ненормально! Жуков, которого называли "мясником", просто нервно курит в уголке, он и представить не мог, что можно воевать так, как воюет Россия сегодня", - сказал Коваленко.

Он добавил, что российское командование жертвует людьми ради иллюзии продвижения. Для них потерять за сутки на одном направлении 100-150 человек личного состава нормально, потому что ежемесячно 30 тысяч человек подписывают контракт.

"Если быть цивилизованным адекватным человеком, то наступление российских войск – это просто ужас, так нельзя вести боевые действия. Любой командир, который ценит человеческую жизнь, никогда бы не устраивал такие "мясные штурмы" и постоянные накаты исключительно пехотой, пусть и при поддержке FPV-дронов", - отметил эксперт.

Коваленко добавил, что для западных армий подобная тактика невозможна и аморальна, ведь она полностью игнорирует ценность человеческой жизни и принципы военной науки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российская армия прилагает усилия, чтобы полностью захватить Донецкую область. В октябре фиксируется активное использование врагом тяжелой бронетехники, и Донбасс остается приоритетным направлением для оккупантов. При этом у россиян есть незначительное тактическое продвижение, которое украинские защитники успешно блокируют.

15 октября аналитический проект DeepState сообщил, что российская армия захватила три населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Перебудове, Комаре и Мирном, находящимся на Новопавловском направлении.

Оккупанты пытаются продвигаться в направлении Купянска. Город не был готов к обороне, поэтому ситуация остается тяжелой.

Тактика РФ: оценка эксперта

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российские войска применяют так называемую тактику "тысячи порезов". По его словам, ее цель - не только продвижение на Донбассе, но и растяжение украинских резервов на других направлениях.

В течение последнего года линия фронта увеличилась на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь силы от основного направления. Кроме того, оккупанты пытаются закрепиться в Запорожской области и создавать дополнительное давление на Херсонщине.

"Российские войска отрабатывают различные сценарии действий, ведь они понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью исключительно военным путем достаточно сложно", - сказал эксперт в интервью Главреду.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

