ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Кратко:
- В результате операции враг понес значительные потери
- Уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен
В Силах обороны показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от врага села Сичневое на Днепропетровщине.
Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.
"На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в сообщении.
Бойцы также сообщили, что в результате операции враг понес значительные потери.
В частности, уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен.
"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - заявили в 141-й ОМБр.
Смотрите видео освобождения села
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого, что на Днепропетровщине. Бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.
Украинские военные продолжают ликвидировать остатки российских подразделений, которые оказались в окружении вблизи Доброполья. По словам бойца 41-й отдельной механизированной бригады Кирилла Сазонова, враг попал сразу в два небольших "котла".
Вам может быть интересно:
- Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсию
- Вычислили и сожгли: ВСУ феерично уничтожили редкую "глушилку" врага
- Оккупанты захватили Малиевку: россияне продвинулись на Днепропетровщине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред