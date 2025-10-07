ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине и взяли в плен оккупантов

Видео опубликовали бойцы 141-й отдельной механизированной бригады.

ВСУ освободили Сичневое на Днепропетровщине / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В результате операции враг понес значительные потери

Уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен

В Силах обороны показали кадры успешных штурмовых действий украинских бойцов во время освобождения от врага села Сичневое на Днепропетровщине.

"На этих кадрах - не кино, а реальная боевая работа. Это - успешные штурмовые действия в селе Сичневое, проведенные бойцами 141-й отдельной механизированной бригады", - отмечается в сообщении.

Бойцы также сообщили, что в результате операции враг понес значительные потери.

В частности, уничтожено 50 российских военных, еще 8 взяты в плен.

"Эта операция - доказательство того, что мы не стоим на месте. Мы не только держим оборону, но и уверенно идем вперед, освобождая свои территории и безжалостно уничтожая каждого клопа, который заполз на нашу землю", - заявили в 141-й ОМБр.

Смотрите видео освобождения села

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские защитники в сентябре осуществили зачистку Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Сичневого, что на Днепропетровщине. Бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка зачистили сразу 3 села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141-я отдельная механизированная бригада.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Украинские военные продолжают ликвидировать остатки российских подразделений, которые оказались в окружении вблизи Доброполья. По словам бойца 41-й отдельной механизированной бригады Кирилла Сазонова, враг попал сразу в два небольших "котла".

