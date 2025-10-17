От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

В статье испанское издание заявило, что обе армии истощены боями, но "мира на горизонте нет".

El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что написано в материале El Mundo:

Россия уже проверяет готовность Альянса к войне

Северная Корея снабжает боеприпасами свои войска, воюющие на стороне РФ

Поддержка со стороны ЕС для Украины очень важна

Российско-украинская война, которую начал диктатор Владимир Путин, длится уже четвертый год и становится одной из самых продолжительных конфликтов в современной истории. Испанская газета El Mundo описала 5 возможных сценариев завершения войны в Украине.

В статье издание заявило, что обе армии истощены боями, но "мира на горизонте нет". В то же время автор публикации отметил изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине на фоне нежелания Путина прекратить войну.

Первым сценарием развития войны в Украине El Mundo назвало "Трамп принуждает к нестабильному миру". Он предполагает, что после перемирия между Израилем и ХАМАС глава Белого дома будет просить Стива Уиткоффа сосредоточить все усилия на Украине. В статье подчеркивают, что пока США не ввели жесткие санкции против РФ, поэтому не исключают, что именно путем ограничений США попытаются посадить Путина за стол переговоров. В то же время журналист считает, что "практическая вероятность" "принудить" Путина к переговорам о длительном мире является "низкой в краткосрочной перспективе". СМИ объясняет, что для главы Кремля война в Украине "экзистенциальная" и он "будет продолжать бороться любой ценой". По мнению аналитиков, переговоры о мире не могут остановить войну в Украине, они способны только поставить ее на паузу.

Второй вариант развития событий – война, вероятно, обострится и распространится на страны – члены НАТО, соседствующие со страной-агрессором.

Россия уже проверяет готовность Альянса и действенность ст. 5 его Устава, говорится в статье. Любое наземное вторжение, каким бы незначительным оно ни было, может иметь серьезные последствия для безопасности континента. Издание приводит заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что РФ может напасть на Европу, поэтому безответственно было бы не подготовить оборону. Также автор обращает внимание на звучащие из Кремля нарративы в отношении стран Балтии и сравнивает их с заявлениями, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские государства в течение последних трех десятилетий.

Третий сценарий состоит в продолжении войны в 2026 году. СМИ считает его наиболее вероятным, объясняя, что украинцы не собираются сдаваться, а "Путин не может позволить себе уйти от войны без того, что можно назвать победой". Хотя обе страны истощены, Европа поддерживает Украину и ее армию, Китай – российскую экономику, покупая нефть по выгодной цене, а Северная Корея снабжает боеприпасами свои войска, воюющие на стороне РФ.

"Украина планирует эту войну еще на три года", – приводит СМИ недавнее заявление Сикорского.

Четвертый вероятный вариант – падение экономики РФ, которое заставит Путина договариваться о мире. Журналист акцентирует критическое состояние экономики РФ уже на этом этапе и прогнозирует ухудшение показателей к концу года. В частности, из-за сравнительно низких доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов на фоне санкционного давления и ущерба, который наносят нефтеперерабатывающим мощностям агрессора атаки украинских беспилотников.

Как пишет El Mundo, "пока никто не ожидает внезапного краха", но все больше аналитиков прогнозируют постепенную деградацию, которая обеднит жизнь россиян и положит конец способности Москвы поддерживать свою агрессию против Украины длительное время.

Пятый сценарий, по мнению СМИ, вряд ли произойдет. Согласно такому развитию событий, произойдет "постепенное перекрытие крана помощи Украине", после которого она будет вынуждена принять требования России. Издание отмечает, что поддержка со стороны ЕС для Украины очень важна. Несмотря на то, что местная военная промышленность становится все более развитой, она нуждается в финансировании.

Когда закончится война в Украине - версии

Как сообщал Главред, в Украине на фоне изменения риторики президента США Дональда Трампа снова актуализировался вопрос сроков окончания войны России против Украины. Политики, военные и эксперты убеждены, что война в Украине может закончиться уже в ближайшее время, но важным является вопрос именно условий ее завершения.

Быстрой демобилизации в Украине вряд ли следует ожидать, поскольку конца полномасштабной войны пока не видно. Об этом заявил командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. Соответствующее заявление глава ГУР МО сделал на Киевском международном экономическом форуме.

