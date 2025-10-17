Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

Виталий Кирсанов
17 октября 2025, 19:16
495
В статье испанское издание заявило, что обе армии истощены боями, но "мира на горизонте нет".
El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине
El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что написано в материале El Mundo:

  • Россия уже проверяет готовность Альянса к войне
  • Северная Корея снабжает боеприпасами свои войска, воюющие на стороне РФ
  • Поддержка со стороны ЕС для Украины очень важна

Российско-украинская война, которую начал диктатор Владимир Путин, длится уже четвертый год и становится одной из самых продолжительных конфликтов в современной истории. Испанская газета El Mundo описала 5 возможных сценариев завершения войны в Украине.

В статье издание заявило, что обе армии истощены боями, но "мира на горизонте нет". В то же время автор публикации отметил изменение позиции президента США Дональда Трампа по отношению к Украине на фоне нежелания Путина прекратить войну.

видео дня

Первым сценарием развития войны в Украине El Mundo назвало "Трамп принуждает к нестабильному миру". Он предполагает, что после перемирия между Израилем и ХАМАС глава Белого дома будет просить Стива Уиткоффа сосредоточить все усилия на Украине. В статье подчеркивают, что пока США не ввели жесткие санкции против РФ, поэтому не исключают, что именно путем ограничений США попытаются посадить Путина за стол переговоров. В то же время журналист считает, что "практическая вероятность" "принудить" Путина к переговорам о длительном мире является "низкой в краткосрочной перспективе". СМИ объясняет, что для главы Кремля война в Украине "экзистенциальная" и он "будет продолжать бороться любой ценой". По мнению аналитиков, переговоры о мире не могут остановить войну в Украине, они способны только поставить ее на паузу.

Второй вариант развития событий – война, вероятно, обострится и распространится на страны – члены НАТО, соседствующие со страной-агрессором.

Россия уже проверяет готовность Альянса и действенность ст. 5 его Устава, говорится в статье. Любое наземное вторжение, каким бы незначительным оно ни было, может иметь серьезные последствия для безопасности континента. Издание приводит заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о том, что РФ может напасть на Европу, поэтому безответственно было бы не подготовить оборону. Также автор обращает внимание на звучащие из Кремля нарративы в отношении стран Балтии и сравнивает их с заявлениями, которые Россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские государства в течение последних трех десятилетий.

Третий сценарий состоит в продолжении войны в 2026 году. СМИ считает его наиболее вероятным, объясняя, что украинцы не собираются сдаваться, а "Путин не может позволить себе уйти от войны без того, что можно назвать победой". Хотя обе страны истощены, Европа поддерживает Украину и ее армию, Китай – российскую экономику, покупая нефть по выгодной цене, а Северная Корея снабжает боеприпасами свои войска, воюющие на стороне РФ.

"Украина планирует эту войну еще на три года", – приводит СМИ недавнее заявление Сикорского.

Четвертый вероятный вариант – падение экономики РФ, которое заставит Путина договариваться о мире. Журналист акцентирует критическое состояние экономики РФ уже на этом этапе и прогнозирует ухудшение показателей к концу года. В частности, из-за сравнительно низких доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов на фоне санкционного давления и ущерба, который наносят нефтеперерабатывающим мощностям агрессора атаки украинских беспилотников.

Как пишет El Mundo, "пока никто не ожидает внезапного краха", но все больше аналитиков прогнозируют постепенную деградацию, которая обеднит жизнь россиян и положит конец способности Москвы поддерживать свою агрессию против Украины длительное время.

Пятый сценарий, по мнению СМИ, вряд ли произойдет. Согласно такому развитию событий, произойдет "постепенное перекрытие крана помощи Украине", после которого она будет вынуждена принять требования России. Издание отмечает, что поддержка со стороны ЕС для Украины очень важна. Несмотря на то, что местная военная промышленность становится все более развитой, она нуждается в финансировании.

Когда закончится война в Украине - версии

Как сообщал Главред, в Украине на фоне изменения риторики президента США Дональда Трампа снова актуализировался вопрос сроков окончания войны России против Украины. Политики, военные и эксперты убеждены, что война в Украине может закончиться уже в ближайшее время, но важным является вопрос именно условий ее завершения.

Быстрой демобилизации в Украине вряд ли следует ожидать, поскольку конца полномасштабной войны пока не видно. Об этом заявил командир 3-й роты батальона беспилотных систем Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр Эдуард Боднюк.

Кирилл Буданов призвал украинцев готовиться к тому, что ближайшие годы вряд ли будут мирными. Соответствующее заявление глава ГУР МО сделал на Киевском международном экономическом форуме.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Владимир Путин вторжение России Путин новости война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:16Украина
Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

18:11Украина
Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:38Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Лимонная лихорадка "накрыла" Украину - где искать все 51 лимон монобанк

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

Зеленский сделал заявление перед переговорами с Трампом - чего ждать

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицы

Как по-украински сказать "достопримечательность" - правильный ответ знают единицы

Последние новости

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

Реклама
16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

Реклама
14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

13:14

Трудно даже поверить: что когда-то находилось на дне Каховского водохранилищаВидео

13:02

Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

12:53

"Принимаю участие": Денисенко сделала неожиданное заявление в объятиях ХолостякаВидео

12:44

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

12:43

После громкого скандала: Татьяна Брухунова бросила детей и Петросяна

12:25

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мВидео

12:19

"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробностиВидео

12:11

Когда переводят часы на зимнее время 2025: известна дата

11:46

"Прошло 10 лет": Наталья Могилевская растрогала встречей со звездой "Голос.Дети"Видео

11:41

Мирное соглашение между Киевом и Москвой: в США сделали интригующее заявление

11:34

Зачем Путину мирные переговоры и есть ли в них смысл: Мережко назвал мотивы Кремля

11:30

Полякова требует поменять правила Нацотбора на Евровидение-2026 и пригрозила судом - детали скандалаВидео

11:23

В Украину придут затяжные дожди: скоро температура упадет до -2 градусов

11:00

Украинцам разрешили не платить за одну из коммуналок: что известно и какие условия

Реклама
10:58

Можно ли донашивать чужие вещи: мольфар предупредил об опасностиВидео

10:38

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

10:35

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

10:13

В РФ рассказали, как Кристина Орбакайте опозорилась в Израиле

10:12

Пережила сложную операцию: 91-летняя Брижит Бардо попала в больницу

10:10

Украинцам начали начислять 5 тысяч грн надбавок к пенсии: кто получит

10:09

Более 30 "прилетов": РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу

09:52

По Украине распространяются экстренные отключения света - список областей

09:33

Золото Полуботка может быть до сих пор в Украине - где оно и какое на нем проклятиеВидео

09:30

Трамп угрожает Путину Tomahawk: что за этим стоитмнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять