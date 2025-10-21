Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

Виталий Кирсанов
21 октября 2025, 11:47
335
Заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном.
Украина начала закупку у США боевых вертолетов
Украина начала закупку у США боевых вертолетов / коллаж: Главред, фото: defence-ua.com

Кратко:

  • Украина планирует закупить AH-1Z Viper и UH-1Y Venom
  • Сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США

Украина закупит у США ударные вертолеты AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что, по данным компании, соглашение предусматривает "оценку подходов к промышленному сотрудничеству", а также "сотрудничества Bell с правительством США" с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale, FMS.

видео дня

"В случае закупки оружия у США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.

По их словам, заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном с целью ускорения этого процесса".

В компании отметили, что "эта инициатива разрабатывалась уже некоторое время, и мы с нетерпением ждем ее завершения".

"В конце концов, именно так и строится сотрудничество с любыми уважаемыми оборонными компаниями. Потому что в этой ситуации просто невозможно не вспомнить о скандале "Укроборонпрома" времен Юрия Гусева с заявлением о производстве на Одесском авиазаводе американского вертолета, который в итоге оказался не Bell, не Iroquois и не военным", - говорится в материале.

Эксперты рассказали, что AH-1Z Viper и UH-1Y Venom - "это очень глубокие и уже последние модернизации легендарных вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois".

"При этом последний вообще культовая машина времен Вьетнама. И с точки зрения очень назревшей замены советской "пары" Ми-24 и Ми-8, оба вертолета от Bell также рассматриваются, как "пара", потому что имеют 85% общих деталей, что значительно упрощает обслуживание", - утверждают они.

По словам экспертов, сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США, а также поставляются на экспорт. Среди последних покупателей - Чехия, которая в 2019 году заказала 4 ударных AH-1Z Viper и 8 транспортных UH-1Y Venom за 622 млн долларов.

Также, как рассказали в Defense Express, право на закупку 12 AH-1Z Viper по скидке благодаря поставкам оружия для Украины получила Словакия: вместо около 1 млрд долларов цена была уменьшена до 600 млн долларов.

"Но в конце 2024 года Братислава отказалась от закупки ударных вертолетов AH-1Z Viper и вообще от машин от Bell. А вместо них выбрала закупку 12 транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk за который отвечает Lockheed Martin", - говорится в статье.

Новый механизм военной помощи - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.

Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО.

Читайте также:

Вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom

AH-1Z Viper - двухдвигательный ударный вертолет на базе AH-1W SuperCobra, разработанный и произведенный американским производителем аэрокосмической техники Bell Helicopter. Это один из последних членов плодовитого семейства Bell Huey. AH-1Z был разработан в 1990-х и 2000-х годах по запросу Корпуса морской пехоты США.

UH-1Y Venom - двухмоторный 4-лопастной средне размерный многоцелевой вертолет, построенный компанией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США. В 2008 году вертолет UH-1Y поступил на вооружение Корпуса морской пехоты и также началось его полномасштабное серийное производство.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США вертолеты новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

11:04Украина
Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

11:02Политика
Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

09:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

"Новый этап в жизни": Елена Мозговая приняла трудное решение

Последние новости

12:22

"Переснимали": финалистка Холостяка раскрыла единственный сценарий шоу

12:05

"Искали людей": сестра Марины Поплавской обвинила Крутоголова во лжиВидео

11:47

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

11:22

Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

11:04

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

11:02

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

10:52

В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

Реклама
10:46

Оккупанты "пролезли" сразу в трех населенных пунктах: в DeepState раскрыли детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

10:35

Символы - под прицелом: куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть Путина

10:27

Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию

10:17

Как сказать на украинском "сладкоежка": все делают одну грубую ошибкуВидео

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 октября (обновляется)

09:54

США против плана ЕС по использованию активов РФ для Украины – Bloomberg

09:43

"Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей ПоплавскойВидео

09:38

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

09:16

Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:51

Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться

08:34

Многочисленные взрывы и пожар: неизвестные дроны атаковали Ростовскую областьВидео

08:10

Говорил ли Трамп отдать весь Донбасс?мнение

08:00

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

07:16

Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

06:46

В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

06:10

Как белый флаг Путина стал коричневыммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

05:33

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

05:09

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровищаВидео

04:30

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

04:06

Вселенная подготовила сюрпризы: кто 21 октября получит хорошие новости

03:36

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

Реклама
20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять