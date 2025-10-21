"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

Заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном.

Кратко:

Украина планирует закупить AH-1Z Viper и UH-1Y Venom

Сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США

Украина закупит у США ударные вертолеты AH-1Z Viper и транспортные UH-1Y Venom компании Bell. Этот процесс уже начался с подписания письма о намерениях между украинским правительством и компанией. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что, по данным компании, соглашение предусматривает "оценку подходов к промышленному сотрудничеству", а также "сотрудничества Bell с правительством США" с целью организации продажи через программу Foreign Military Sale, FMS.

"В случае закупки оружия у США это соглашение не между правительством Украины и непосредственным производителем оружия, а между правительствами. То есть украинское правительство должно заключить соглашение с американским, а уже то закажет у Bell вертолеты", - пояснили эксперты Defense Express.

По их словам, заинтересованность Bell в продаже для ВСУ своих машин как раз и означает "открытие еще одного "фронта" работы с официальным Вашингтоном с целью ускорения этого процесса".

В компании отметили, что "эта инициатива разрабатывалась уже некоторое время, и мы с нетерпением ждем ее завершения".

"В конце концов, именно так и строится сотрудничество с любыми уважаемыми оборонными компаниями. Потому что в этой ситуации просто невозможно не вспомнить о скандале "Укроборонпрома" времен Юрия Гусева с заявлением о производстве на Одесском авиазаводе американского вертолета, который в итоге оказался не Bell, не Iroquois и не военным", - говорится в материале.

Эксперты рассказали, что AH-1Z Viper и UH-1Y Venom - "это очень глубокие и уже последние модернизации легендарных вертолетов AH-1 Cobra и UH-1 Iroquois".

"При этом последний вообще культовая машина времен Вьетнама. И с точки зрения очень назревшей замены советской "пары" Ми-24 и Ми-8, оба вертолета от Bell также рассматриваются, как "пара", потому что имеют 85% общих деталей, что значительно упрощает обслуживание", - утверждают они.

По словам экспертов, сейчас обе машины находятся на вооружении корпуса морской пехоты США, а также поставляются на экспорт. Среди последних покупателей - Чехия, которая в 2019 году заказала 4 ударных AH-1Z Viper и 8 транспортных UH-1Y Venom за 622 млн долларов.

Также, как рассказали в Defense Express, право на закупку 12 AH-1Z Viper по скидке благодаря поставкам оружия для Украины получила Словакия: вместо около 1 млрд долларов цена была уменьшена до 600 млн долларов.

"Но в конце 2024 года Братислава отказалась от закупки ударных вертолетов AH-1Z Viper и вообще от машин от Bell. А вместо них выбрала закупку 12 транспортных вертолетов UH-60 Black Hawk за который отвечает Lockheed Martin", - говорится в статье.

Новый механизм военной помощи - мнение эксперта

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду рассказал, что поддержка Украины со стороны США и Европы продолжается. Главным партнером все же остается Евросоюз. От стран поступает не только финансирование, но и военная помощь.

Украина также начала покупать американское оружие, а расплачивается европейскими деньгами.

"Украина покупает американское оружие за европейские деньги. Более того, на встрече в Вашингтоне, которая состоялась 18 августа, речь шла об очень большом объеме военных закупок - на 90-100 миллиардов долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое рассматривается на перспективу как одна из гарантий безопасности для Украины. Такая весомая военная и финансовая поддержка наших партнеров - это тоже козырь, который не позволяет России выиграть эту войну", - сказал Фесенко.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина получит новые пакеты военной помощи от США, которые будут включать ключевые ракетные системы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, уточнив, что Киев получит ракеты для комплексов Patriot и HIMARS в рамках программы PURL.

Кроме того, Украина рассчитывает на новые партии истребителей. Кроме американских F-16 и французских Mirage, Силы обороны получат также шведские боевые самолеты Gripen.

В то же время известно, что 16 сентября администрация Дональда Трампа одобрила первый пакет вооружений для Украины, который финансируют союзники по НАТО.

Вертолеты AH-1Z Viper и UH-1Y Venom AH-1Z Viper - двухдвигательный ударный вертолет на базе AH-1W SuperCobra, разработанный и произведенный американским производителем аэрокосмической техники Bell Helicopter. Это один из последних членов плодовитого семейства Bell Huey. AH-1Z был разработан в 1990-х и 2000-х годах по запросу Корпуса морской пехоты США. UH-1Y Venom - двухмоторный 4-лопастной средне размерный многоцелевой вертолет, построенный компанией Bell Helicopter для Корпуса морской пехоты США. В 2008 году вертолет UH-1Y поступил на вооружение Корпуса морской пехоты и также началось его полномасштабное серийное производство.

