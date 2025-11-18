Новый рейс из Польши: какие города он соединит и почему это важно для украинцев

Новый ночной поезд из Перемышля в Мюнхен, Вену и Будапешт идеально стыкуется с поездами "Укрзализныци".

https://glavred.info/ukraine/novyy-reys-iz-polshi-kakie-goroda-on-soedinit-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-ukraincev-10716692.html Ссылка скопирована

Ночной поезд из Украины в Европу / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Что известно:

С 14 декабря стартует ночной поезд EN Carpatia

Расписание синхронизировано с рейсами "Укрзализныци" из Львова и Киева

Минимальная цена билета - 57 евро

Польский железнодорожный перевозчик PKP Intercity объявил о старте нового международного ночного поезда EN Carpatia, который с 14 декабря будет курсировать из пограничного Перемышля в Мюнхен, Вену, Братиславу и Будапешт.

Об этом сообщает dovkola.media со ссылкой на официальный анонс компании. Для украинских пассажиров это особенно удобное решение: время отправления поезда синхронизирован с прибытием рейсов "Укрзализныци" из Львова и Киева, что позволяет без длительных ожиданий продолжить путешествие в Европу.

видео дня

Маршрут и расписание

EN Carpatia будет отправляться из Перемышля в 17:51, проходя через Жешув, Краков и Катовице. На станции Богумин в Чехии часть вагонов будет направляться в Братиславу и Будапешт, а основная часть поезда продолжит движение через Вену, Линц и Зальцбург, прибывая в Мюнхен на следующий день в 10:24. Общее время в пути составит около 16,5 часов. Обратный рейс из Мюнхена будет отправляться в 18:45 и прибывать в Перемышль в 10:10 следующего дня.

Комфорт и услуги

Поезд относится к категории EuroNight, что гарантирует комфортное ночное путешествие. Пассажиры смогут выбрать стандартные сидячие места, спальное купе или купе "Люкс" с дополнительными удобствами - полотенцами, тапочками, наборами для душа, закусками и горячими напитками. Для спокойного отдыха свет в купе выключают с 22:00 до 6:00.

Цены и бронирование

Минимальная стоимость билета составляет 57 евро (около 2750 грн). Бронирование является обязательным для всех рейсов EuroNight.

Новый рейс позволяет украинским путешественникам совместить дневной переезд из Киева или Львова и ночное путешествие в Европу, избегая ночевки в Польше. Например, выехав утром из столицы Украины, уже на следующее утро можно оказаться в Вене, Будапеште или Мюнхене.

Также стоит ознакомиться:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред