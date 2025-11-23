Укр
Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

Юрий Берендий
23 ноября 2025, 19:03обновлено 23 ноября, 20:36
В Женеве стартовал ключевой этап переговоров между США и Украиной относительно деталей плана окончания войны.
В Reuters рассказали об успешных соглашениях по плану окончания войны

О чем говорится в материале:

  • Дискуссии между делегациями Украины и США проходят конструктивно
  • Страны ЕС представили собственный план окончания войны

В Женеве официально начался основной раунд переговоров между США и Украиной. Уже достигнуты соглашения в ряде вопросов. Об этом говорится в материале Sky News и Reuters.

Переговоры между украинской делегацией и представителями США проходят в двух локациях: предварительные консультации - в отеле InterContinental, а официальные встречи - в здании представительства США в Женеве.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, дискуссии проходят конструктивно и в ряде вопросов "завершились соглашениями в некоторых сферах".

Украинскую сторону возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который ведет переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, секретарем армии Дэном Дрисколлом и специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Также в первой половине дня состоялась встреча украинских представителей с европейскими партнерами.

Какие условия по окончанию войны выдвинула Европа - документ

Как указывает Reuters со ссылкой на официальный документ, с которым удалось ознакомиться журналистам, европейские страны представили обновленную версию американского мирного плана для Украины, в которой отказались от предложенных Вашингтоном ограничений по украинской армии и от идеи территориальных уступок.

В подготовленном для женевских переговоров документе предлагается установить численность украинских Вооруженных сил в мирное время на уровне 800 тысяч военных, тогда как в варианте США речь идет о 600 тысячах.

Также отмечается, что любые дискуссии о возможных территориальных изменениях должны начинаться с линии фронта, а не с заранее определенной позиции о признании определенных территорий "де-факто российскими", как предлагали США.

Как отмечают источники издания, контрверсию подготовили Великобритания, Франция и Германия.

Как указывают журналисты, хотя проект базируется на американской инициативе, он содержит ряд альтернатив и корректировок. Одна из них предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности от США, подобных действию статьи 5 НАТО.

Европейское предложение также не поддерживает идею Вашингтона использовать замороженные российские активы - прежде всего те, что находятся в странах ЕС.

"Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не компенсирует ущерб, нанесенный Украине", - говорится в документе.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Действительно ли план США является новым - мнение эксперта

Как писал Главред, политический аналитик Александр Кочетков отметил, что американский план урегулирования войны, который активно распространяется в медиа, на самом деле не является новым и давно известен. Он подчеркнул, что документ фактически дублирует предложения, которые рассматривались во время стамбульских переговоров весной 2022 года.

По его словам, все участники тех переговоров подтверждают, что Россия с тех пор никоим образом не изменила своих позиций. Поэтому никакой тайны в этом нет - содержание плана давно известно и в Офисе президента, и в Верховной Раде, и в странах Европы, и в США.

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, первоначальная версия так называемого "мирного плана Трампа" насчитывала не 28, а 30 пунктов. По словам международного журналиста и расследователя Bellingcat Христо Грозева, два пункта могли быть изъяты или засекречены.

Между тем российские чиновники и пропагандистские медиа продолжают выстраивать информационный фон для отказа от предложенного США "мирного плана". Аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль таким образом готовит граждан РФ к неприятию любого варианта, кроме полной победы над Украиной.

Госсекретарь Марко Рубио заявил американским сенаторам, что так называемый американский "мирный план" фактически сформирован российской стороной, а не является инициативой Вашингтона. Впоследствии он отозвал и опроверг свое заявление.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

Громовой удар по энергетике и не только: Крым мощно атаковали дроны

21:24Фронт
Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

Европейский план мира для Украины "слили" в СМИ: что предусмотрено в документе

19:45Мир
Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Сильный мороз и снег: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:41Синоптик
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

