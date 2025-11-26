Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

Специалист рассказал, как можно значительно сохранить тепло в доме без дополнительных затрат.

Перенаправление теплого воздуха вперед позволяет равномерно нагревать помещение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как полка над батареей меняет циркуляцию тепла

Какие правила безопасной установки полки

Действительно ли можно экономить на отоплении таким способом

В холодное время важно сохранять тепло в доме, а эксперты советуют простой способ, который помогает эффективнее обогревать комнату.

Главред решил рассказать о лайфхаке для экономии тепла и поддержания комфорта в доме

Специалист по отоплению Стивен Ханкинсон объяснил, что размещение полки непосредственно над радиатором меняет направление движения теплого воздуха, пишет Express. Вместо того чтобы подниматься к потолку и рассеиваться, тепло направляется вперед в пространство комнаты.

Преимущества такого способа

Этот простой прием обеспечивает равномерный нагрев, ускоряет обогрев помещения и снижает нагрузку на систему отопления. Как результат - меньшее потребление энергии и уменьшение счетов за коммунальные услуги.

Кроме того, такая конструкция позволяет поддерживать комфортную температуру даже в больших комнатах, где традиционное расположение радиаторов не всегда эффективно.

Чтобы конструкция была безопасной, эксперт советует придерживаться нескольких правил:

расстояние между радиатором и самой низкой полкой должно быть не менее 15 см для свободной циркуляции теплого воздуха;

полка подходит для конвекторов, которые не стоят под окном, где уже есть подоконник;

лучше выбирать термостойкие материалы, чтобы избежать деформаций от нагрева.

По словам Стивена Ханкинсона:

"Установка полки над радиатором направляет теплый воздух вперед в комнату, а не под потолок, что позволяет быстрее и равномернее нагревать помещение, снижая нагрузку на котел и систему отопления".

Таким образом, этот простой прием помогает экономить энергию, поддерживать комфортную температуру в комнате и делает дом теплее даже во время сильных морозов. Эксперт добавляет, что это один из самых эффективных способов, который доступен каждому владельцу квартиры или дома без дополнительных затрат.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

