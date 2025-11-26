Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

Вы узнаете:
- Как полка над батареей меняет циркуляцию тепла
- Какие правила безопасной установки полки
- Действительно ли можно экономить на отоплении таким способом
В холодное время важно сохранять тепло в доме, а эксперты советуют простой способ, который помогает эффективнее обогревать комнату.
Главред решил рассказать о лайфхаке для экономии тепла и поддержания комфорта в доме
Специалист по отоплению Стивен Ханкинсон объяснил, что размещение полки непосредственно над радиатором меняет направление движения теплого воздуха, пишет Express. Вместо того чтобы подниматься к потолку и рассеиваться, тепло направляется вперед в пространство комнаты.
Преимущества такого способа
Этот простой прием обеспечивает равномерный нагрев, ускоряет обогрев помещения и снижает нагрузку на систему отопления. Как результат - меньшее потребление энергии и уменьшение счетов за коммунальные услуги.
Кроме того, такая конструкция позволяет поддерживать комфортную температуру даже в больших комнатах, где традиционное расположение радиаторов не всегда эффективно.
Чтобы конструкция была безопасной, эксперт советует придерживаться нескольких правил:
- расстояние между радиатором и самой низкой полкой должно быть не менее 15 см для свободной циркуляции теплого воздуха;
- полка подходит для конвекторов, которые не стоят под окном, где уже есть подоконник;
- лучше выбирать термостойкие материалы, чтобы избежать деформаций от нагрева.
По словам Стивена Ханкинсона:
"Установка полки над радиатором направляет теплый воздух вперед в комнату, а не под потолок, что позволяет быстрее и равномернее нагревать помещение, снижая нагрузку на котел и систему отопления".
Таким образом, этот простой прием помогает экономить энергию, поддерживать комфортную температуру в комнате и делает дом теплее даже во время сильных морозов. Эксперт добавляет, что это один из самых эффективных способов, который доступен каждому владельцу квартиры или дома без дополнительных затрат.
Читайте также:
- Когда ставить и украшать елку: 12 магических дат, приносящих удачу и достаток
- Многие даже не догадываются: что означают символы на микроволновке
- Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред