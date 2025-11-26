Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

Главное из новости:
- Влажность в квартире появляется из-за слабой вентиляции и неправильных привычек
- Эксперты советуют часто проветривать, не сушить белье в комнатах и поддерживать тепло
С началом отопительного сезона многие украинцы сталкиваются с типичной проблемой: в квартирах появляется запах сырости, а на окнах - стойкий конденсат. Постоянно включенный обогреватель ситуацию не спасает, как и бесконечное протирание стекол.
Специалисты отмечают: причина - в неправильной вентиляции и бытовых привычках, которые стоит изменить, чтобы избежать появления плесени и повышенной влажности, пишет издание Express.
Если окна "плачут", постель кажется холодной, а вещи - влажными, это сигнализирует о застое воздуха и недостаточном обогреве. При таких условиях в помещении быстро может появиться черная плесень, предупреждают эксперты.
Сушка белья и температура отопления
Руководитель отдела социального жилья EnviroVent Джеймс Кейн советует отказаться от сушки одежды в гостиной или спальне - особенно там, где циркуляция воздуха слабая. Если вынести белье на улицу невозможно, лучше использовать полотенцесушитель или сушилку с подогревом.
Кейн также обращает внимание на важность правильной настройки автономного отопления. По его словам, снижение температуры всего на два градуса может увеличить влажность в помещении примерно на 10%.
Проветривание и вентиляция
Эксперт по отоплению Electric Radiators Direct Стивен Ханкинсон отмечает: даже зимой свежий воздух необходим. Достаточно открывать окна хотя бы на пять минут ежедневно. Кроме того, вентиляционные отверстия должны быть чистыми и открытыми - именно они обеспечивают естественный воздухообмен.
Бытовые мелочи, которые влияют на влажность
Специалист по уборке MyJobQuote Сара Демпси советует после душа оставлять дверь ванной открытой, а кастрюли с горячими блюдами - накрытыми крышками.
По ее словам, самый простой способ уменьшить конденсат - поддерживать стабильное тепло в доме. На теплых поверхностях пар не оседает, поэтому и окна не "потеют".
Если поддерживать высокую температуру сложно, эксперты советуют изменить ежедневную рутину. Дизайнер интерьера Мелисса Денхем из Hammonds Furniture обращает внимание на шкафы: в них часто скапливается скрытая влага.
Поверхности внутри стоит периодически протирать микрофиброй с моющим средством или уксусом, а для одежды подойдет недорогой подвесной осушитель.
Даже шторы могут создавать проблему
Специалист по трендам Blinds Direct Ана Журавлева напоминает: тяжелые шторы, свисающие до пола и закрывающие батареи, способны удерживать влагу. Лучше выбирать тканевые ролеты или жалюзи - они не препятствуют циркуляции воздуха и не создают "карманов" для конденсата.
