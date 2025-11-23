Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

Вы узнаете:
- Какие преимущества термопленки над традиционными способами утепления окон
- Как утеплить окна с помощью термопленки
Украинцам предлагают новое решение для утепления домов - термопленку, которая позволяет быстро и бюджетно уменьшить теплопотери через окна. В отличие от традиционных методов с ватой, поролоном или монтажной пеной, которые часто портят интерьер и создают "мутный" эффект на стекле, термопленка сохраняет прозрачность и эстетику, пишет ТСН.
Специалисты объясняют, что через обычные окна может теряться до 60% тепла. Термопленка создает дополнительный барьер, который фактически выполняет роль третьего стекла в стеклопакете. Ее основа - полиэстер с металлическим или керамическим напылением, что обеспечивает:
- повышение температуры в комнате на 3-5 °C;
- экономию расходов на отопление;
- защиту от ультрафиолета (в более дорогих моделях);
- укрепление стекла и снижение уровня уличного шума.
Как термопленка монтируется на окна
Установка термопленки занимает около часа. Достаточно очистить раму, наклеить двусторонний скотч, зафиксировать пленку и прогреть ее феном для идеального натяжения. Она крепится изнутри, не мешает проветриванию и полностью сохраняет прозрачность.
Практический эффект
После монтажа исчезает ощущение холодного излучения от стекла, батареи работают эффективнее, а атмосфера в комнате становится комфортнее. Хотя тройной стеклопакет остается лучшим вариантом, термопленка является выгодной альтернативой для быстрой и доступной подготовки к зиме.
Это решение становится особенно актуальным в межсезонье, когда хочется сохранить тепло без значительных капитальных затрат.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
