Как дешево утеплить окна и повысить температуру в доме: что советуют эксперты

Традиционные способы утепления окон нередко портят внешний вид комнаты.

Как уменьшить теплопотери окон / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Какие преимущества термопленки над традиционными способами утепления окон

Как утеплить окна с помощью термопленки

Украинцам предлагают новое решение для утепления домов - термопленку, которая позволяет быстро и бюджетно уменьшить теплопотери через окна. В отличие от традиционных методов с ватой, поролоном или монтажной пеной, которые часто портят интерьер и создают "мутный" эффект на стекле, термопленка сохраняет прозрачность и эстетику, пишет ТСН.

Специалисты объясняют, что через обычные окна может теряться до 60% тепла. Термопленка создает дополнительный барьер, который фактически выполняет роль третьего стекла в стеклопакете. Ее основа - полиэстер с металлическим или керамическим напылением, что обеспечивает:

повышение температуры в комнате на 3-5 °C;

экономию расходов на отопление;

защиту от ультрафиолета (в более дорогих моделях);

укрепление стекла и снижение уровня уличного шума.

Как термопленка монтируется на окна

Установка термопленки занимает около часа. Достаточно очистить раму, наклеить двусторонний скотч, зафиксировать пленку и прогреть ее феном для идеального натяжения. Она крепится изнутри, не мешает проветриванию и полностью сохраняет прозрачность.

Практический эффект

После монтажа исчезает ощущение холодного излучения от стекла, батареи работают эффективнее, а атмосфера в комнате становится комфортнее. Хотя тройной стеклопакет остается лучшим вариантом, термопленка является выгодной альтернативой для быстрой и доступной подготовки к зиме.

Это решение становится особенно актуальным в межсезонье, когда хочется сохранить тепло без значительных капитальных затрат.

